Confirmado: novo secretário de Educação da Paraíba vem do Ceará; indicação é do Republicanos

Compartilhe















Como antecipado pelo Conversa Política, semana passada, a aposta do partido Republicanos para assumir a Secretaria de Educação da Paraíba vem do Ceará.

Antônio Roberto de Araújo Souza foi anunciado como novo gestor da pasta pelo governador João Azevêdo (PSB),na noite desta segunda-feira (23), por meio das redes sociais.

O professor Antônio Roberto de Araújo Souza será o nosso novo secretário de Educação do Estado. Já o professor Cláudio Furtado, passa a comandar a nova Secretaria de Ciência e Tecnologia.

— João Azevêdo (@joaoazevedolins) January 23, 2023

De acordo com informação do currículo lattes, Roberto estava na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Secretaria de Educação do Ceará, em Brejo Santo, desde de 2015.

O Ceará é o estado brasileiro referência na melhoria dos índices da Educação e o partido Republicanos da Paraíba espera que o professor consiga implantar políticas que deram certo por lá para melhorar os números da área por aqui.

Republicanos

O Conversa Política apurou que o partido Republicanos, comandado pelo deputado federal Hugo Motta, não quer apenas indicar um nome para ocupar espaço – por isso abriu mão de uma indicação meramente política- mas colocar alguém que deixe uma marca na gestão de uma das principais áreas da administração do governo João Azevêdo II.

Assim, se os resultados na Educação forem os esperados, mostra ter quadros capacitados para continuar ambicionando espaços cada vez maiores na governo estadual.

Veja também Procurador-geral da Paraíba é o novo presidente do Fórum dos Procuradores-Gerais do Nordeste

Experiência

O professor é doutorando em Ciências da Educação pela Universidade do Minho – UMinho (Portugal). Mestre em Gestão e Avalição da Educação Pública pelo CAEd/UFJF-MG (2016). Possui Especialização em Gestão e Avaliação pelo CAEd/UFJF-MG (2010). É Graduado em Ciências com Habilitação em Matemática pela Universidade Regional do Cariri (2001).

Em artigos mais recentes, escreveu sobre Justiça como equidade na escola e Gestão e Liderança em tempos de crise.

Exerceu a função de professor de Matemática, Ciências e Física em escolas públicas e privadas (1997 a 2008). Trabalhou na Associação Cristã de Base – ACB (2005 a 2008). Exerceu o cargo de Diretor Escolar da EEFM Padre Luis Filgueiras (2009 a 2012). Coordenou a CREDE 16 – Iguatu (2012 a 2015). Atualmente coordena a CREDE 20 – Brejo Santo (desde 2015).

Cláudio Furtado

O governador anunciou ainda que o secretário de Ciência e Tecnologia, pasta desmembrada da Educação será comandada por Cláudio Furtado.

Furtado é físico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado e doutorado em Física. Foi presidente da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ-PB.

Claudio Furtado assume Secretaria de Ciência e Tecnologia. Foto: Divulgação SECOM/PB

ANTONIO ROBERTO DE SOUZA ARAÚJO

Ceará

destaques

educação

paraíba

secretário

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

Energia Nossa II: placas solares fortalecem pequenas agroindústrias do Sertão da Paraíba

Nessa segunda reportagem, a gente mostra o impacto das placas na produção de duas agroindústrias comunitárias nas zonas rurais de São Bentinho e Teixeira, no Sertão paraibano.

Conversa Política

Procurador-geral da Paraíba é o novo presidente do Fórum dos Procuradores-Gerais do Nordeste

De acordo com Fábio Andrade, o Fórum promove a discussão de temas comuns aos Estados nordestinos, que precisam da intervenção das Procuradorias Gerais para auxiliar a tomada de decisões importantes pelos governadores da região.

Conversa Política

Consórcio Nordeste quer integração de polícias e criação de Fundo de Desenvolvimento Regional

Os pontos estão na Carta de João Pessoa, documento elaborado após o encontro dos nove gestores da região, no Centro de Convenções de João Pessoa.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter