Mangabeira 40 anos

Cícero Lucena e Leo Bezerra entregam reestruturação da USF Nova União

24/04/2023 | 18:30 | 78

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra entregaram, na tarde desta segunda-feira (24), as obras de reestruturação da Unidade de Saúde da Família Nova União, em Mangabeira. A ação aconteceu dentro de uma programação especial em comemoração aos 40 anos do bairro. Durante a agenda, que contou com inaugurações, assinaturas de ordens de serviço e vistoria de obras, o prefeito visitou moradores que foram beneficiados com serviços de saúde da Prefeitura de João Pessoa.

“Digo e repito que em nenhum lugar está escrito que o serviço público precisa ser pior que o privado. Seguimos na luta para qualificar os prédios públicos e fico muito feliz em ver o prédio renovado, salas com ar-condicionado, computadores, prontuários eletrônicos. É motivo de muita alegria a entrega de cada nova obra. Esta é a terceira unidade entregue em Mangabeira e no próximo mês entregaremos a quarta”, destacou o prefeito.

A USF Nova União é responsável pela cobertura em atenção básica de 16 mil pessoas com quatro equipes de saúde da família. A unidade recebeu recuperação da coberta, revitalização da fachada, pintura, instalação de cerâmica, revisão elétrica e hidráulica, troca de luminárias e esquadrias, climatização, manutenção externa e paisagismo.

O secretário municipal da Saúde, Luis Ferreira, explicou que esta é a 31ª USF reformada pela gestão em toda a cidade. “Encontramos as unidades em um estado muito ruim e de forma muito objetiva e determinada estamos conseguindo mudar a cara desta rede, entregando unidades arrumadas, organizadas e estruturadas. Essa é a nova realidade da Saúde em João Pessoa”, afirmou.

Usuária da unidade, Lourdes Andrade leu um verso escrito por ela indicando o quanto a terapia comunitária oferecida na USF a ajudou. “Para mim é acolhimento e cuidado. Hoje me sinto ainda melhor, pois a unidade está bonita, está reformada e pronta para nos receber”, observou.

Visitas – O prefeito Cícero Lucena aproveitou o dia no bairro para visitar e conversar com moradores que utilizaram os serviços de saúde oferecidos pela gestão e conferir a avaliação dos usuários. O prefeito visitou Luzivânia Ferreira e Emmyli Barbosa, que passaram por procedimentos de Colecistectomia.

Luzivânia contou ao prefeito um pouco de sua experiência. “Eu estava esperando a cirurgia há um ano e consegui graças ao Opera João Pessoa. Fiz o procedimento no Hospital Santa Isabel, fui muito bem tratada e graças a Deus hoje estou curada”, disse.

Ao lado do vice-prefeito Leo Bezerra, o prefeito também esteve na casa de Montgomery José, beneficiado pelo programa Remédio em Casa. “Este programa para a gente que é idoso é muito bom, pois para gente é difícil ir até o local, esperar na fila, ficar em pé. Acho que é um programa que deve ser mantido”, afirmou.