Paraíba distribui vacinas contra a dengue nesta quinta-feira (15)

A Paraíba começa a distribuir as vacinas contra a dengue para os municípios nesta quinta-feira (15). O primeiro lote das vacinas chegou nesta segunda-feira (12), enviado pelo Ministério da Saúde e recebido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Catorze municípios paraibanos foram escolhidos como prioritários para começar a imunização imediatamente. E, nesse primeiro momento, ela é destinada para crianças de 10 e 11 anos.

São doses para:

João Pessoa;

Santa Rita;

Bayeux;

Cabedelo;

Sapé;

Conde;

Caaporã;

Alhandra;

Mari;

Pitimbu;

Cruz do Espírito Santo;

Lucena;

Sobrado; e

Riachão do Poço.

Ao todo, dez estados foram selecionados como prioritários e vão receber as doses iniciais. Os outros estados são Maranhão, São Paulo, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. O lote inicial tem 712 mil doses, distribuídas entre 315 municípios.

O público alvo da vacinação é de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Mas devido ao baixo número de doses já disponibilizadas, a imunização começa pelas crianças de 10 e 11 anos. Ela, no entanto, vai avançar de forma progressiva assim que novos lotes forem entregues pelo laboratório fabricante.

O público-alvo foi definido entre os conselhos representantes dos secretários de saúde estaduais e municipais, seguindo recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações (CTAI) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O início da vacinação por essa faixa etária mais reduzida é uma estratégia que permite que mais municípios recebam as doses neste primeiro momento.

Lote de doses para cada município da Paraíba

Confira abaixo a lista de municípios paraíbanos que vão distrinuir doses da vacina contra a dengue e seu número de doses, divulgado pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.