Aniversariante, o melhor single dos Beatles é…

No tempo dos discos de vinil, além do LP havia o compacto simples e o compacto duplo. O LP tinha 12, 14 faixas. Podia ter menos, podia ter mais. O compacto simples tinha duas faixas, uma no lado A, outra no lado B. O compacto duplo tinha quatro faixas, duas em cada lado.

Nos países de língua inglesa, o LP era chamado tanto de LP ( long play) quanto de álbum. O compacto simples era single. E o compacto duplo, EP, de extended play. Tudo isso para situar o leitor na era do vinil e dizer que o melhor single dos Beatles está aniversariando mais uma vez – agora, já são 57 anos.

O single (no Brasil, compacto simples) dos Beatles com Strawberry Fields Forever e Penny Lane foi lançado no Estados Unidos no dia 13 de fevereiro de 1967. No Reino Unido, o lançamento ocorreu no dia 17.

As duas canções (uma de John Lennon, outra de Paul McCartney) eram o prenúncio de algo extraordinário que estava em gestação: o álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, a ser lançado em junho de 1967.

Strawberry Fields Forever e Penny Lane são reminiscências da infância em Liverpool. Os Beatles fazem a música do presente falando do passado. Strawberry Fields Forever, embora assinada por Lennon/McCartney, foi composta por John Lennon a partir das lembranças que ele tinha de um orfanato do Exército da Salvação.

O registro inicial não indicava que a canção pudesse se transformar num dos pontos altos da discografia do grupo e num marco indiscutível do rock psicodélico. Os diversos registros (há até um bootleg com eles) confirmam que a canção cresceu no estúdio, enquanto era gravada. E, aí, temos que somar a melodia enigmática de John ao arranjo deslumbrante de George Martin.

Seguem áudio e vídeo de Strawberry Fields Forever.

Penny Lane, igualmente atribuída à dupla Lennon/McCartney, foi composta por Paul McCartney. A letra fala de uma rua de Liverpool. É uma balada com as marcas do inspirado melodista que Paul sempre foi, desde muito jovem. O solo de trompete de David Mason remete ao barroco e às influências da música erudita que os Beatles, via George Martin, incorporaram ao trabalho deles.

Seguem áudio e vídeo de Penny Lane.

Strawberry Fields Forever e Penny Lane se completam em suas diferenças. São tão belas que formam um compacto sem lado B. Na época, a canção de Lennon provocou uma certa estranheza em alguns ouvintes, o que não ocorreu com a de McCartney. A passagem do tempo as fez igualmente poderosas.

Foram gravadas para o Sgt. Pepper, mas acabaram ficando de fora. Flagram os Beatles num impasse. Depois do LP Revolver, após o fim das turnês, o que restaria a eles? A resposta veio nesse single. Com todos os significados que encerram, quase sexagenárias, Strawberry Fields Forever e Penny Lane seguem fascinantes.