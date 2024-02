Pesquisa do Procon-JP para combustíveis encontra preço médio da gasolina a R$ 5,614

O preço médio da gasolina comum na Capital está em R$ 5,614, registra pesquisa comparativa para preços de combustíveis realizada pelo Procon-JP, com o produto oscilando entre R$ 5,430 (Almeida – Brisamar) e R$ 5,690 (Santa Rita e BSB – Mangabeira, Cow Boy – Valentina, Select – Tambaú, Opção – Alto do Mateus e Almeida – Novais) para pagamento à vista, com variação de 4,8% e diferença de R$ 0,26. O levantamento foi realizado em 109 postos no dia 5 de fevereiro. Clique aqui e confira a tabela de preços.

A pesquisa mostra, ainda, que os preços da gasolina sofreram reajuste nas duas pontas em relação à semana passada, com o menor subindo R$ 0,09 e, o maior, R$ 0,10. No dia 1º de fevereiro a gasolina sofreu reajuste de R$ 0,15 por litro no ICMS, o Diesel e biodiesel tiveram alta no imposto de R$ 1,06 por litro (antes era cobrado R$ 0,94 por litro) e o imposto para o gás de cozinha subiu de R$ 1,26 para R$ 1,41 por quilograma, alta de R$ 0,16. Os aumentos no ICMS foram aprovados em outubro de 2023 pelo Confaz.

Para pagamento no cartão, os preços da gasolina comum estão sendo praticados entre R$ 5,430 e R$ 5,760. Quanto ao produto aditivado, este também sofreu reajuste nas duas pontas considerando a pesquisa do último dia 1º, saindo de R$ 5,440 para R$ 5,460 (Almeida – Paratibe e Expressão – Brisamar) e de R$ 5,800 para R$ 5,950 (Shopping Bessa – Bessa e Frei Damião – Ipês).

Álcool – A pesquisa traz aumento no menor preço do etanol, que saiu de R$ 3,580 para R$ 3,640 (Almeida – Paratibe, Opção – Bairro das Indústrias e Auto Posto Global – José Américo), com o maior se mantendo em R$ 3,890 (Opção – Cristo, Setta – Alto do Mateus, Almeida – Novais, Select – Tambaú, Pichilau – Distrito Industrial e São Severino – Castelo Branco). A média do álcool está em R$ 3,787, a diferença em R$ 0,25 e a variação em 6,9%.

S10 – O diesel S10 manteve os mesmos preços nas duas pontas em comparação com a pesquisa anterior e está oscilando entre R$ 5,580 (São Luiz IV – Ipês, Extra e São Luiz – Bairro dos Estados) e R$ 6,190 (Select – Tambaú), trazendo média de R$ 5,786, variação de 10,9% e diferença de R$ 0,61.

Diesel comum – Já o diesel comum registra queda nas duas pontas em relação à semana passada, saindo de R$ 5,530 para R$ 3,790 (Três Lagoas – Costa e Silva) e o maior caindo de R$ 5,990 para R$ 5,890 (FX – Bessa e Global Sul – Bessa). O produto está com uma diferença no preço de R$ 2,10, a média está em R$ 5,566 e a variação em 55,4%.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) também permanece com os mesmos preços do último dia 1º de fevereiro nas duas pontas e oscila entre R$ 4,450 (postos Z – Jardim Cidade Universitária) e R$ 4,720 (11 postos). A pesquisa visitou 13 revendedores do produto que estavam em atividade no dia 5 de fevereiro.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br