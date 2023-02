BBB 23: MC Guimê faz música para Cara de Sapato: “Olha o sapato como é que ele vem”

Compartilhe















O paraibano Cara de Sapato foi tema de uma música composta por MC Guimê e outros participantes do BBB 23. A composição ganhou as redes sociais.

Na letra da música, o cantor de funk diz “olha o sapato como é que ele vem (2x), cavalo, machado e o pônei também (2x)”, em tom descontraído.

Em outro trecho, Guimê canta “ele vem sorrindo, mas o mano é boladão, não desacredita que é nocaute ou finalização, com o sapato ninguém se intromete, você tá ligado, a ideia procede. Vai logo buscar o cheque, dentro do PFL”, em alusão a carreira como lutador do brother. O paraibano dançou durante toda a rima.

A musiquinha kkkk #BBB23 🎥 Globoplay pic.twitter.com/NFjYXcooT4

— Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 11, 2023

Quem é Cara de Sapato

Antônio ‘Cara de Sapato’ Júnior tem 32 anos. Ele é de João Pessoa e está no BBB 23 como camarote. O paraibano é lutador de MMA.

Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior entrou no jiu-jitsu aos 14 anos, incentivado pelos pais.

Em 2013, iniciou a carreira no MMA (Artes Marciais Mistas), lutando em eventos esportivos no Nordeste e sua carreira alavancou quando se mudou para Salvador. Foi lá que ele ganhou o apelido inusitado de um professor.

BBB 23

cara de sapato

Mc Guimê

Jornal da Paraíba

