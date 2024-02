Sem pressa, Romero diz que população de Campina guiará decisão sobre candidatura em 2024

Cortejado há muito tempo para disputar novamente a prefeitura de Campina Grande, o ex-prefeito e deputado federal Romero Rodrigues assumiu essa semana a liderança do Podemos na Câmara Federal. Mas o prestígio em Brasília não faz Rodrigues esquecer o cotidiano na Paraíba, especialmente o de Campina.

Questionado hoje pela imprensa ele voltou a dizer que definirá futuro com tranquilidade e sem precipitações, mas acrescentou um ponto importante: o peso da opinião pública campinense.

“O principal cenário é o povo, né? Então, estamos consultando a população, ouvindo e vendo sentimento para poder a gente decidir com tranquilidade”, assinalou.

A tese é típica de quem está com disposição para a disputa e costuma observar, claro, o cenário apresentado por pesquisas de opinião e outras sondagens.

Hoje Romero participa da reunião de líderes da Câmara Federal. No encontro vai dividir espaço com outros dois paraibanos, diretamente interessados em sua decisão sobre candidatura este ano – Hugo Motta, do Republicanos, e Gervásio Maia, do PSB.

Sobre a candidatura, o ‘termômetro’ de Romero será a temperatura das ruas de Campina Grande.