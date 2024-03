Sol Maior apresenta Duo Bravia no Dia Internacional da Mulher

O projeto Sol Maior, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), terá uma edição especial nesta sexta-feira (8), a partir das 16h30, no Hotel Globo. A atração é o Duo Bravia que fará uma apresentação ao som do violoncelo e vozes, com um forte na música instrumental, mas também canções e músicas autorais.

“Será uma tarde muito especial no Hotel Globo, quando estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher com uma homenagem que faremos a todas elas. O Hotel Globo é um ambiente extremamente importante para todos nós, para a cidade de João Pessoa. Lá, nós temos duas galerias funcionando com exposições de artes plásticas e nós sempre agregamos um valor a partir da música, contribuindo para que o morador da cidade e o turista que nos visita possam ter tardes agradáveis diante do belíssimo espetáculo do pôr do sol”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Mayara Brito, que faz o Duo com sua irmã Mayra, conta que o repertório é composto por músicas autorais, de compositores e compositoras brasileiras e terá foco na data especial do Dia da Mulher.

Elas vão interpretar músicas como Maria Maria, de Milton Nascimento; Água de Lavar, de Flávia Wenceslau; Feira de Mangaio, de Glorinha Gadelha, e outras músicas que passam pelo forró instrumental, música nordestina, além de músicas com temas femininos do Duo Bravia como Serei Eu.

“As músicas possuem, no geral, o violoncelo como personagem principal da paisagem sonora dos arranjos, mas cantamos também e tocamos alguns instrumentos de percussão”, adianta Mayara.

A apresentação vai contar com dois músicos convidados, parceiros que já tocam com o grupo. “Temos muito apreço por eles, a percussionista Priscilla Fernandes e o violonista Victor Lustosa que irão construir os arranjos musicais conosco e dar força à nossa performance musical”.

Uma das características do projeto Sol Maior é a execução do clássico ‘O Trenzinho do Caipira’, de Villa-Lôbos, que acontece sempre às 17h, quando o trem passa na altura do Hotel Globo. “Tocaremos nosso arranjo da música Trenzinho do Caipira, de Villa-Lôbos, ao som dos violoncelos”, comenta Mayara Brito.

“Estamos muito animadas e gratas pelo convite da Funjope nessa data tão especial que é o Dia da Mulher. Como mulheres feministas, da música e educadoras, além de irmãs e gêmeas, esperamos que a apresentação seja de alegria, leveza e de muita emoção”, acrescenta a cantora e instrumentista.