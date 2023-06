Agora tem Trabalho

Prefeito entrega pavimentação e urbanização de vias no bairro João Paulo II

29/06/2023 | 18:00 | 57

O prefeito Cícero Lucena entregou, na tarde desta quinta-feira (29), as obras de pavimentação e urbanização de mais quatro ruas no bairro João Paulo II. Com o ato, chega a 15 o número de ruas reestruturadas na localidade, levando mais qualidade de vida e segurança na mobilidade dos moradores. O ato integra o programa Agora tem Trabalho, que vai calçar mais de mil ruas em João Pessoa.

“Estabeleci como meta fazer o melhor mandato da minha vida e isso significa cuidar ainda mais da população dessa cidade. João Pessoa foi a capital do Nordeste que mais cresceu em população e temos que prepará-la para crescer bem. Cada rua pavimentada e urbanizada, num alto padrão de qualidade, avança nesse sentido”, destacou o prefeito.

Foram entregues as ruas Maria da Penha Freire Guimarães, Antônio Roberto de Souza Nascimento, Gentil Luiz Morais e Maria Chaves do Nascimento. Elas receberam calçamento em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas, implantação de itens de acessibilidade como rampas e piso tátil e o plantio de mudas de árvores adotadas pelos moradores. O investimento é de mais de R$ 560 mil.

O ato integra o programa Agora tem Trabalho, que vai calçar mais de mil ruas na Capital. Só no João Paulo II serão 45, das quais 15 já foram entregues, 27 estão com empresas contratadas e outras 03 em fase de licitação, como informou o secretário municipal de Infraestrutura, Rubens Falcão.

A moradora Edvânia Veloso, de 48 anos, afirmou que a sensação é de viver em outra rua. “Aqui era cheia de buraco, lama, a rua era escura e agora está uma benção. A rua está bonita, com iluminação nova e a gente enxerga até uma agulha no chão, tudo clarinho. Todo mundo amou. Moro aqui há 40 anos, gostava muito e agora gosto mais ainda”, comemorou.