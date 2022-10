Dia do Professor: Prefeitura de Campina Grande entrega notebooks para profissionais da Educação e Smart TVs para 100% das unidades da Rede | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), promoveu na noite da última quinta-feira, 13 de outubro, uma comemoração antecipada alusiva ao dia do professor, na qual o prefeito Bruno Cunha Lima deu início à entrega de mais de 3 mil notebooks para profissionais da Rede Municipal de Ensino; e 350 Smart TVs 50”, direcionadas a 100% das unidades escolares.

O investimento foi orçado na ordem de R$ 13.399.500,00, tendo sido empregados R$ 12.657.000,00 na aquisição dos notebooks e 742.500,00 na compra das Smat Tvs.

O evento, que consta como uma ação que faz parte das comemorações pelo aniversário de 158 anos de Campina Grande, aconteceu no auditório do Colégio Imaculada Conceição (CIC Damas), no centro da cidade. Estiveram presentes mais de 700 profissionais da Rede, dentre estes, gestores, professores e técnicos da Educação. A cerimônia foi transmitida também através de Live no Canal oficial da Seduc na plataforma Youtube.

De acordo com o Prefeito Bruno Cunha Lima, dentre os maiores desafios de uma gestão humanizada, está a oferta de condições dignas e plenas de trabalho.

“Se levarmos em consideração as famílias, a nossa Rede alcança mais da metade da cidade de Campina Grande, uma responsabilidade enorme, tão grande quanto o nosso compromisso em oferecer o que há de melhor para todos os que compõem a Educação, incluindo o investimento em condições de trabalho ideais para os nossos profissionais”, pontuou Bruno.

De acordo com o Secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, a valorização do profissional da Educação tem sido prioridade da gestão, tendo em vista que é a partir dessa prerrogativa que os melhores resultados são registrados no setor.

“Para cuidar da base a gente precisa de uma gestão que enxergue que as pessoas precisam de prioridade. E tem sido assim para nós. Desde o início nós já aferimos necessidades do nosso público como a valorização salarial, a manutenção dos contratos no início do ano, as reformas e ampliações das unidades, dentre outros investimentos que temos priorizado”, ponderou Asfora.

Programação

O evento teve início com a apresentação do cantor e professor Lucas Barros e logo após teve continuidade com uma apresentação cultural de estudantes do 5º ano da Escola Santo Antônio 1 – Promoção Humana, que interpretaram o Auto da Cultura Nordestina – Ariano, um paraibano joia rara.

Na sequência da noite, foram apresentados vídeos em homenagem aos Professores, fazendo referência à data, que é comemorada oficialmente no próximo sábado, 15 de outubro.

Um dos pontos altos do evento, a palestra com o jornalista Rodrigo Apolinário, intitulada “Eu empreendedor de mim”, encerrou a noite com uma abordagem ampla a respeito da valorização dos atributos e habilidades como chave para o sucesso profissional.

Valorização do servidor

Ao longo de um ano e meio de gestão, o prefeito Bruno realizou investimentos em diversas frentes na Educação. Dentre as implementações estão também a promoção de concurso para profissionais, reservando metade das vagas abertas no certame Municipal.

Outro ponto alto da gestão atual foi a garantia do 14º salário aos mais de 5 mil servidores da Educação do Município, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviços no final de 2021.

Dentre outros investimentos estão ainda a implementação de 100% da carga horária para quem cumpre dobras, o pagamento do salário dentro do mês trabalhado, a manutenção do contrato dos professores no mês de janeiro, aprimoramento das formações profissionais e reformas e ampliações de unidades escolares.

Codecom