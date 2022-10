Saúde e qualidade de vida

Prefeitura oferece atividades de alongamento e aeróbica para moradores de residenciais

15/10/2022 | 19:00 | 19

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Semhab), já ajudou centenas de famílias a realizar o tão desejado sonho da casa própria. Mas, além de entregar as chaves dos imóveis, a gestão segue acompanhando a população através de sua equipe Técnico Social, que conta com vários projetos que visam melhorar a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas.

Um desses projetos leva atividades físicas para pessoas deficientes ou com dificuldade de locomoção. A ação, que faz parte do programa Saúde em Movimento, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é realizado nos residenciais entregues pela Prefeitura e atende vários usuários com atividades de alongamento e aeróbica.

Um dos usuários do serviço é Maurício Cruz da Silva, 43 anos, que recentemente passou por uma cirurgia bariátrica no Hospital Municipal Santa Isabel. O comerciante, que mora no Residencial Vista do Verde I, no Bairro das Indústrias, passou 40 dias internado no SPA Cirúrgico antes de realizar a operação e chegou a perder 10% do seu peso para o procedimento. Agora, com 40 quilos a menos, ele continua sendo acompanhado em casa pela equipe da Secretaria de Habitação.

Maurício destacou o empenho da equipe, que já vinha realizando um trabalho específico com ele antes mesmo da cirurgia. Agora, ele segue sendo acompanhado e focado no processo de emagrecimento, que ainda será longo, já que ele ainda está acima do peso ideal.

“Antes de ir para o SPA, eu já estava fazendo esse acompanhamento com os profissionais da Semhab e depois que voltei continuamos o trabalho. Estamos seguindo o processo do jeito que planejamos e eu estou muito satisfeito. Só tenho a agradecer pelo apoio e dedicação dos profissionais de toda a Prefeitura de João Pessoa”, destacou.

Outra usuária atendida pelo projeto é Dayse da Conceição. A senhora, que foi acometida por um acidente vascular cerebral (AVC) do tipo isquêmico, sofre com a paralisação parcial dos membros após a doença. No entanto, desde que começou a receber a assistência do projeto, teve melhoras significativas na sua qualidade de vida.

“Hoje eu me sinto muito melhor. Já estou até caminhando, que era algo que praticamente não fazia. Os professores são muito atenciosos e me ajudam bastante”, contou.

Dayse também participa de outras atividades, como aulas de dança no próprio Residencial Vista do Verde e de hidroginástica, na piscina do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria. Para esta segunda atividade, ela conta o auxílio de uma van, que busca os moradores em casa e leva para a aula. “Eu gosto de todas, mas a hidroginástica é minha atividade favorita”, concluiu.

Nos Residenciais Vista do Verde I e II, os trabalhos de alongamento e aeróbica são comandados pelos educadores físicos Cledenildo Luiz Gervásio e Claudionor Borges, que visitam os usuários todas as terças, quintas e sextas-feiras. Cledenildo falou da alegria de desenvolver este trabalho, que tem ajudado a melhorar a qualidade de vida dos moradores.

“Não tem gratificação maior para um profissional ou para uma equipe de profissionais que ver o avanço na qualidade de vida dessas pessoas, sobretudo daquelas com necessidades especiais. O projeto tem feito uma diferença muito grande na vida das pessoas e isso é muito gratificante para a gente”, contou.