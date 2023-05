Em João Pessoa

Cícero Lucena participa de lançamento de programas para alfabetização e retomada de obras na Educação

18/05/2023 | 15:00 | 54

O prefeito Cícero Lucena participou, na manhã desta quinta-feira (18), do lançamento do Pacto pela Educação na Idade Certa, do Governo do Estado, e do projeto de retomada de obras da Educação Básica, do Governo Federal. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Estado, João Azevedo, conduziram o evento no Centro de Convenções da Paraíba.“Estamos em um processo de reconstrução da Educação após a pandemia e o Governo Federal, junto aos Estados e Municípios, será fundamental para apoiar quem tenha projeto e compromisso com a educação. João Pessoa está bastante avançada em tecnologia, estrutura, qualificação profissional e essa parceria vai nos ajudar a fazer cada vez mais e melhor”, afirmou Cícero.O ministro Camilo Santana destacou o compromisso do presidente Lula e do Governo Federal com a Educação Básica. “Queremos instituir uma grande política de alfabetização e a Paraíba larga na frente lançando seu programa estadual. A parceria entre Governo Federal, Estados e Municípios é fundamental para que possamos avançar na educação das crianças do nosso país”, afirmou.

Santana relatou que o presidente Lula assinou, na última sexta-feira (12) Medida Provisória para a retomada de todas as obras paralisadas e inacabadas junto ao FNDE, um total de 3.600. “Vamos atualizar os valores pelo Índice Nacional da Construção Civil e repactuar os convênios para garantir que essas obras sejam entregues”, explicou.

O governador João Azevedo destacou a necessidade de investir em educação como forma de garantir a inclusão. “Damos início ao nosso programa de alfabetização e o ministro traz novidades, investimentos. Este é um momento de festa”, afirmou.

O programa do Governo do Estado pretende avançar na alfabetização focando em formação de gestores e professores, material didático, acompanhamento dos estudantes, premiação nas escolas e ampliação do apoio aos municípios.