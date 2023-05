NOVO TREINADOR DO VASCO: APÓS TORCIDA 'DEMITIR' BARBIERI, 777 OUVE PEDIDO DE TREINADOR ARGENTINO

A insatisfação da torcida do Vasco com o trabalho de Maurício Barbieri está atingindo níveis preocupantes, especialmente após a derrota para o Santos em São Januário. O time cruz-maltino abusou dos cruzamentos na área, mostrou pouca objetividade e conquistou apenas uma vitória em seis jogos disputados até o momento no Campeonato Brasileiro.

Muitos torcedores estão totalmente frustrados com o atual comandante do Vasco. Eles acreditam que o treinador teve tempo para corrigir pelo menos alguns erros da equipe, mas essas melhorias não estão sendo observadas em campo. O Cruz-Maltino está muito abaixo das expectativas, possui poucos pontos e corre o risco de se envolver na luta contra o rebaixamento.

Nas redes sociais, os vascaínos estão pedindo a imediata demissão de Barbieri e já estão discutindo possíveis substitutos qualificados. Entre os nomes mencionados, um que tem chamado bastante atenção é o de Marcelo Gallardo, ex-treinador do River Plate. O argentino está desempregado desde que saiu do River e está à espera de boas propostas.

MARCELO GALHARDO IDEAL? TORCIDA CLAMA!

A possibilidade de Gallardo assumir o comando do Vasco desperta entusiasmo em alguns torcedores, mas também há considerações sobre o alto custo envolvido. Estima-se que Gallardo e sua comissão técnica exigiriam mais de R$ 2,5 milhões por mês. Por outro lado, Barbieri tem um custo menor, mas o problema principal é a qualidade do trabalho. Enquanto um ainda está se estabelecendo como treinador, o outro é um profissional renomado que poderia elevar o patamar de qualquer equipe.

COm informações de NetVasco

