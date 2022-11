Projeto itinerante

Feirão da Empregabilidade no Valentina resulta em 1.089 encaminhamentos para o mercado de trabalho

17/11/2022

A edição itinerante do Feirão da Empregabilidade, realizada nesta quinta-feira (17) na Escola Cidadã Integral Professor Celestin Malzac, no Valentina de Figueiredo, resultou em 1.089 encaminhamentos para processos seletivos em empresas. Além da oferta de vagas de emprego, o evento – promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) – registrou 520 participações nos 21 cursos de capacitação realizados ao longo do dia.

As atividades do Feirão tiveram início, oficialmente, às 9h. Uma hora antes, as 500 fichas destinadas ao atendimento para vagas de emprego já haviam sido distribuídas. Cerca de 400 oportunidades foram prospectadas e ofertadas no evento. Cada pessoa poderia receber até três cartas de encaminhamento, caso as funções se enquadrassem no perfil do candidato.

“Foi com grande alegria e com sensação de dever cumprido que encerramos as atividades da terceira edição do Feirão da Empregabilidade. Os moradores do Valentina e bairros adjacentes compareceram massivamente. E o resultado exitoso já nos fez iniciar as discussões acerca das próximas edições que vão acontecer no próximo ano, tendo clareza do quanto que podemos ampliar os serviços, a exemplo da oferta de capacitações”, destacou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Empregabilidade – Muita gente se antecipou para garantir ficha de atendimento para as vagas de emprego. Adriano da Silva Lopes de Medeiros, de 34 anos, foi o primeiro da fila, chegando às 23h da quarta-feira (16). Ele contou que trabalhou por dez anos como técnico de som. Contudo, ficou desempregado e, há oito meses, tem buscado uma oportunidade no mercado.

“Também tenho experiência na área de carga e descarga, estoque e armazenagem. Porém, sempre que surge vaga nesse setor, é ocupada rapidamente. É bem difícil. Por isso, vim aqui hoje aberto a aproveitar a oportunidade que estiver disponível”, disse.

Capacitações – Os cursos oferecidos na programação do Feirão foram um sucesso à parte. Todas as turmas aconteceram com número de vagas esgotado. A jornalista e pedagoga Mileide Moreira participou de quatro capacitações. Ela, que é deficiente visual, foi ao evento completamente focada nas aulas.

“As vagas de emprego disponíveis tinham muitos cursos técnicos, que não eram da minha área. Diante disso, vim diretamente com a ideia de buscar capacitação e integração. Conheci novas pessoas e interagi bastante. Foi uma oportunidade única”, falou. Todos os participantes ganharam certificados.

Empreendedorismo – O Feirão também disponibilizou serviços especiais para empreendedores. Os consultores da ‘Sala do Empreendedor’ da Sedest estiveram no local para tirar dúvidas referentes à formalização de empresas, inclusive, realizando a abertura de registro de Microempreendedor Individual (MEI).

Já a equipe do ‘Eu Posso’ esteve presente para apresentar o programa de microcrédito social, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, e também fazer análise de viabilidade financeira.