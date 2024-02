Sete blocos animam foliões nesta quinta-feira em João Pessoa

A programação do Carnaval 2024 da Prefeitura de João Pessoa continua a todo vapor nesta quinta-feira (8) com blocos alternativos fazendo a alegria dos foliões nos bairros da Capital. A gestão municipal investiu mais de R$ 3,3 milhões este ano para realizar uma festa voltada para a valorização da cultura popular e o fortalecimento da economia local.

“Desde o ano passado estamos nesse processo para melhorar a estrutura do Carnaval realizado pela Prefeitura de João Pessoa. Este ano, nós intensificamos esse trabalho, com a orientação do prefeito Cícero Lucena, não só aplicando investimentos diretos de recursos, como também qualificando a entrega da festa”, ressalta o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

A Prefeitura aplicou R$ 1,375 milhão no projeto do Folia de Rua; R$ 1,3 milhão no Carnaval Tradição; R$ 440 mil na estruturação da Via Folia (Epitácio Pessoa); e destinou R$ 270 mil para os blocos independentes.

Nesta quinta-feira (8) saem os blocos alternativos Canto do Téteu, no Jardim Oceania; Galo do 13 de Maio, na Praça Assis Chateaubriand, 13 de Maio; Comadre Florzinha, nos Bancários; Jacaré do Castelo, na Praça Nossa Senhora da Paz; Bom Demais, em Cruz das Armas; e Bloco da Saudade, no Mercado Público do Castelo Branco.

Quem também desfila nesta quinta é o bloco Vem Cuidar de Mim, no bairro dos Bancários. A concentração acontece a partir das 17h, na Rua Rosa Lima dos Santos, em frente à Escolinha Comecinho do Saber. A animação da festa ficará por conta da orquestra de frevo Porta do Sol e do som do cantor paraibano Yuri Carvalho.

Com o tema ‘Toda criança tem o direito de sonhar’, o Vem Cuidar de Mim sai às ruas em prol da aprovação da legislação que permita a pais, mães e cuidadores de crianças com câncer ou outras doenças graves a tirar licença pela CLT para cuidar dos filhos.

O bloco é uma iniciativa do Instituto Vem Cuidar de Mim, fundado pelo empresário João Eduardo Melo, que tem uma filha de quatro anos na luta contra um câncer.

Confira os horários e locais de concentração dos blocos que desfilam nesta quinta –feira (8)

Canto do Téteu

Horário: 16h

Local de concentração: Parque Parahyba I, Jardim Oceania

Atrações: Walter Luis e Banda, Clariana Fernandes, Tereza Castellanos e orquestra de frevo

Comadre Florzinha

Horário: 17h

Local de Concentração: Av. Falmboyant, 155, Bancários

Atrações: Maracatu Pé de Elefante e Orquestra AZDD

Vem Cuidar de Mim

Horário: 17h

Local de Concentração: Rua Rosa Lima dos Santos, em frente à Escolinha Comecinho do Saber, Bancários

Atrações: Orquestra de frevo Porta do Sol e o cantor paraibano Yuri Carvalho

Galo do 13 de Maio

Horário: 18h

Local de concentração: Praça Assis Chateaubriand, 13 de Maio

Atrações: Urso Panda, Nik Fernandes, Banda Tuaregs e Orquestra Mestre Quimba

Jacaré do Castelo

Horário: 19h

Local de concentração: Praça Nossa Senhora da Paz, Castelo Branco

Atrações: Banda Tentáculos

Bom Demais

Horário: 19h

Local de concentração: Rua Aurélio Figueiredo, em frente ao Clube Inter, Cruz das Armas

Atrações: Dudu Rosa, Samba do Crioluz, Claudiano Geração, HT o Chato e Orquestra Mestre Quimba

Bloco da Saudade

Horário: 19h

Ponto de concentração: Mercado Público do Castelo Branco

Atrações: Beto Movimento e Banda POP Frevo