Aniversariante do mês, o álbum menos importante dos Beatles é…

Durante todo o mês de janeiro de 1969, há, portanto, 55 anos, os Beatles estavam sendo filmados e gravados para o projeto Get Back, que, lançado somente em 1970, seria finalmente chamado de Let It Be. No dia 13 de janeiro de 1969 (55 anos sábado passado), o grupo lançou o álbum Yellow Submarine, que trazia músicas da trilha da animação que tinha o mesmo nome. Essa é a capa do disco.

O lançamento ocorreu menos de dois meses depois que o Álbum Branco chegou às lojas com 30 faixas inéditas dos Beatles. Yellow Submarine só tem canções dos Beatles no lado A. Das seis faixas, quatro eram inéditas: Only a Northern Song, It’s All Too Much, All Together Now e Hey Bulldog.

As duas primeiras foram compostas por George Harrison. Only a Northern Song já havia sido rejeitada no Sgt. Pepper, em 1967. As duas últimas levavam a assinatura de John Lennon e Paul McCartney.

Cantada por Ringo Starr, a não inédita Yellow Submarine aparecia originalmente no LP Revolver, de 1966. All You Need Is Love, também não inédita, era de um single de 1967.

O lado B contém a trilha instrumental que George Martin, o produtor e maestro dos Beatles, escreveu para o filme. Pepperland é a mais bela dessas faixas compostas por Martin, que também transformou o tema Yellow Submarine numa marcha.

Yellow Submarine – ou será o Beatles For Sale? – é o disco menos importante dos Beatles. Seu maior pecado é não conter todas as canções do quarteto que estão no desenho animado. É, assim, uma trilha muitíssimo incompleta.

Soa bem? Soa. É Beatles? É. Mas podia ser muito melhor.

Em 1999, já na era do CD, a compilação Yellow Submarine Songtrack resolveu parcialmente o problema, ao reunir as 15 músicas dos Beatles que estão no filme. Todas devidamente remasterizadas. Digo parcialmente porque, dessa vez, os temas instrumentais de George Martin foram rifados.

Conclusão: o colecionador, colecionador mesmo, é obrigado a ter os dois.

Se eu tivesse que descartar um disco dos Beatles, seria o Yellow Submarine que agora está completando 55 anos. Mas não resistiria e poria no lugar a compilação Yellow Submarine Songtrack.

Fecho com o vídeo de Hey Bulldog, esse poderosíssimo rock de Lennon que está na trilha de Yellow Submarine.