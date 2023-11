Papai Noel e personagens natalinos estarão no Parque Solon de Lucena nos finais de semana de dezembro

A magia do Natal começa a ganhar espaço em João Pessoa. A cidade está iluminada e pronta para receber o Papai Noel. A chegada dele será no Parque Solon de Lucena – a Lagoa – neste sábado (2), a partir das 18h, dentro da programação de final de ano da Prefeitura de João Pessoa e da sua Fundação Cultural (Funjope). O Bom Velhinho estará por lá nos dias 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 para fazer a alegria da criançada e dos adultos também.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressalta que a Prefeitura está ofertando, durante todo o mês de dezembro, um conjunto de ações focadas no espírito natalino. Ele lembra que a cidade está extremamente iluminada por um projeto de iluminação realizado pelas secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e de Planejamento (Seplan).

“E nós não poderíamos deixar de ofertar ao morador da cidade e ao visitante atividades culturais que possam motivar as pessoas a fazer uma foto, a visitar, criar um clima de solidariedade, de esperança, de renovação que é próprio do Natal. A chegada do Papai Noel, no dia 2, faz parte desse conjunto de ações que a Funjope planejou junto com o prefeito Cícero Lucena para fortalecer o nosso sentimento de Natal”, destaca o diretor.

Ele lembra que, durante todo o mês, serão realizadas atividades culturais e também ações e personagens especificamente voltados para crianças. “O Natal é uma festa, sobretudo, familiar, e as crianças, seus pais, suas mães poderão curtir a iluminação de Natal e, ao mesmo tempo, se divertir com os personagens do Natal como o Papai Noel, a Mamãe Noel e outros personagens que estão envoltos nesse ambiente da cultura natalina”.

Programação – Neste sábado (2) e domingo (3), o Papai Noel vai fazer fotografias com o público e também com os personagens natalinos do grupo Imaginart e, para deixar o mês de dezembro ainda mais encantador, esses personagens serão atração em diversos pontos da cidade.

Também neste sábado (9) e no domingo (10), os personagens natalinos da Companhia Soluar estarão no Busto de Tamandaré, na praia do Cabo Branco.

A programação para o sábado (16) e domingo (17) será no Adro do Centro Cultural São Francisco com a participação de Bruno Mágico e os personagens natalinos. Já no sábado (23) e domingo (24), haverá apresentação da Companhia Teatro e Dança junto com os personagens que fazem alusão ao Natal.