Acompanhamento

Prefeito vistoria andamento de obras de Mobilidade e Educação

17/03/2023 | 13:30 | 24

O prefeito Cícero Lucena aproveitou a manhã desta sexta-feira (17) para visitar uma série de obras em andamento na Capital. O gestor esteve em três novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), um deles já em funcionamento, e também visitou as obras da Integração do Valentina.A obra de mobilidade, que deve integrar ônibus locais que cobrem bairros da zona sul com outros que vão até o Centro, sofre com longo atraso. “Essa é uma obra importante e urgente que enfrentou muitos problemas. Empresas abandonaram a obra, mas conseguimos resolver e agora vamos entregar o equipamento”, afirmou o prefeito. De acordo com ele, a entrega deve ocorrer até setembro.

Educação – Cícero Lucena ainda visitou três CMEIs, que vão se somar à Rede Municipal para garantir a oferta de vagas para todos. O primeiro deles foi a unidade Mayara Lima, localizado no Planalto Boa Esperança. O local já está em funcionamento. Logo em seguida o prefeito foi até o Colinas do Sul, onde o CMEI Telma Lúcia está com obras avançadas. A última unidade, ainda sem nome, está localizada no Valentina e está em fase de início das obras. Juntos, os três Centros vão atender a cerca de 500 crianças.

“Estou acompanhando de perto os trabalhos e verificando as instalações para que possamos entregar a melhor qualidade às nossas crianças. Nosso intuito é atender a demanda que é crescente e garantir vagas para todos”, afirmou Cícero.

A secretária municipal da Educação, Américo Castro, explicou que as novas unidades surgem da identificação de espaços públicos que não vinham sendo utilizados e que passaram por reformas e adaptações para atender a demanda, principalmente na zona sul. “Às vezes os governantes não querem investir em Educação Infantil porque exige mais recursos, mas essa é justamente a orientação do nosso prefeito: garantir investimentos para este nível”, afirmou.

Formação – O prefeito Cícero Lucena ainda foi até a Estação Ciência, Cultura e Arte, no Cabo Branco. Além de verificar a estrutura da torre, o prefeito foi até o LabCri para saudar uma turma de professores em formação. O curso, que vem ocorrendo desde a última segunda (13), prepara os profissionais para utilizarem os novos equipamentos presentes nas salas Google e nos espaços make, que integram o novo padrão de escolas da Rede. Foram inscritos 500 professores, número que pode ser ampliado posteriormente pela demanda.