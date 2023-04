Economia solidária

Feira Móvel do Produtor inicia programação semanal no Bessa e reforça inscrições para cadastro de reserva

11/04/2023 | 13:00 | 68

Nesta terça-feira (11), a Feira Móvel do Produtor abre a programação semanal com a edição do Parque Parahyba I, no bairro do Bessa. Quem passar pelo local, entre às 15h às 20h, vai ter acesso à frutas, verduras, produtos personalizados, artesanato e uma variedade de artigos gastronômicos para todos os paladares. Tudo comercializado a preços acessíveis, por microempreendedores e produtores rurais devidamente cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

No decorrer da semana, o projeto itinerante passará ainda pela Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos Estados; na quarta-feira (13). E, no final do mês, está prevista a edição no Busto de Tamandaré, do dia 28 ao dia 30. O projeto já transformou a vida de mais de 90 trabalhadores e tem proporcionado uma prestação de serviço em pontos estratégicos da cidade.

Inscrições- Até o início deste mês de abril, a Feira Móvel do Produtor convocou 30 novos produtores, que haviam realizado o cadastro de reserva na Sedurb, para trabalhar no evento. A pasta segue recebendo novas inscrições. Basta se dirigir à Secretaria, das 8h às 16h, localizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. É necessário preencher um formulário, que será entregue pela coordenação da Feira Móvel, assim como portar cópias do RG, CPF, fotos dos produtos que trabalha, comprovante de residência atualizado e certidão negativa de tributos municipais.

“É muito importante esse cadastro, porque a nossa meta é expandir a Feira Móvel do Produtor cada vez mais. Gradativamente vamos dando prioridade aos trabalhadores que buscaram a Sedurb para fazer esse pré-cadastro e, de acordo com o segmento e produtos comercializados, a coordenação da Feira vai convocando essas pessoas para compor o projeto”, destacou Fábio Carneiro, secretário da Sedurb.

Programação de abril:

11, 18 e 25/04 – Parque Parahyba I (Bessa) – 15h às 20h

13, 20 e 27/04 – Vila Olímpica Parahyba (Bairro dos Estados) – 15h às 20h

28, 29 e 30/04 – Busto de Tamandaré (orla) – 15h às 22h