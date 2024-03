Estação Cabo Branco abre exposições de aquarela em abril com participação de artistas internacionais

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, em João Pessoa, convida os amantes da arte para um mergulho no universo da aquarela na Exposição Nacional de Aquarela e na exposição individual do artista Luiz Neto, do Rio Grande do Norte, a partir do dia 5 de abril. A Estação localizada no bairro Altiplano e a visitação é aberta ao público de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

A Exposição Nacional de Aquarela reúne 18 artistas renomados, incluindo os internacionais Goyo Barja (Argentina) e Zahra Hanze (Turquia), uma oportunidade única para apreciar a maestria de grandes nomes da aquarela brasileira e internacional. A participação de dois aquarelistas internacionais contribui para ampliar o alcance da divulgação desses trabalhos.

Participam também da mostra nacional os artistas José Amarante; Belkiss Nogueira; Ivani Ranieri; Jonathan Guedes; Lilian Arbex; Luiz Neto; Marta Spier; Neuza Petti; Rosane Pertile; Roseli Martello; Silvana Pohl; Sílvia Raso; Sueli Martini; Tadeu Banfi e Teresa Elias.

Individual – A exposição individual de aquarela do artista Luiz Neto reúne 14 obras que traduzem a beleza do Nordeste brasileiro, especialmente da Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, explorando a temática do mar e tudo o que o envolve barcos, faróis, igrejas e a religiosidade do povo nordestino. Seu trabalho tem reconhecimento internacional.

O artista, que também é antropólogo e psicólogo social, já participou de eventos como festivais e bienais de aquarela na Itália, Emirados Árabes, Paquistão, Turquia, Hungria, Honduras, México, Alexandria, Índia, Bolívia, Portugal e vários estados do Brasil. Em 2024, participa de exposições no Equador e Irã.

Norte e Sul – Na Estação Cabo Branco, os visitantes podem visualizar, também, a exposição ‘Norte a Sul’, lançada no dia 15 de dezembro e que vai até 24 de março, assinada pelo artista Alysson André Borges de Araújo. A mostra retrata as paisagens do Litoral paraibano, de Norte a Sul, ressaltando as belezas e preservação das praias. A exposição conta com 15 telas em óleo sobre telas, com a curadoria geral de Amanda Costa e texto curatorial de Fernando Leite.

Além dessas três exposições, os visitantes podem apreciar na Estação Cabo Branco as mostras permanentes, que são: ‘Obra Vida’ (Eulâmpio Neto); as obras de Abelardo da Hora; ‘O Mar de Grisi’ (Luciano Grisi) e ‘No Reinado do Sol’ (Flávio Tavares), na qual o artista retrata parte da história da cidade de João Pessoa.

Serviço

Exposição Nacional de Aquarela

Exposição Individual Luiz Neto

Exposição Norte e Sul – Alysson Borges (até 24.03)

Local – Estação Cabo Branco (Av. João Cirilo – Altiplano Cabo Branco).

Visitação – 9h às 12h, e 13h às 17h – segunda a sexta (exceto feriado).

Acesso – gratuito