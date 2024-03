Cícero Lucena entrega certificados para 56 participantes de curso oferecido pela Prefeitura de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta terça-feira (19), os certificados de Microempreendedor Individual (MEI) para 56 concluintes que foram capacitados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). A solenidade foi realizada no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

“Nós entendemos que o Poder Público Municipal tem uma responsabilidade muito grande, e é isso que nos alimenta, porque são esses desafios que nos proporcionam exatamente a capacidade, a disposição, a luta e a vontade de fazer cada vez mais”, disse Cícero Lucena, ao lado do vice-prefeito Leo Bezerra, lembrando que o empreendedorismo é uma área que a Prefeitura incentiva com projetos, a exemplo do Procon-JP vai às Aulas para estudantes do 9° ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação.

Durante três meses, com carga de 160 horas, os participantes tiveram aulas de empreendedorismo, noções de finanças e contabilidade, noções de marketing, ferramentas digitais voltadas para o MEI, aspectos legais para formalização de MEI e modelo de negócio. Os conteúdos irão ajudar os concluintes a iniciar uma atividade empreendedora, resolver questões de banco, financiamento e onde começar os negócios. A capacitação aconteceu nos Centros de Referência da Cidadania Saturnino de Brito e de Mangabeira, além do Sine Municipal.

“Com esse programa já temos mais de 500 formandos aqui em João Pessoa”, disse o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, João Corujinha. “As pessoas que tiveram a oportunidade de se qualificar para entrar no mercado de trabalho, com experiência já de noções financeiras, noções de redes sociais, isso é muito bom. As secretarias, hoje, como todos sabem, trabalham todas em parceria e, mais uma vez, me sinto feliz e honrado com o programa”, concluiu o secretário, agradecendo a participação das Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest).

Acompanhamento – Após a conclusão do curso, os alunos poderão contar, também, com o suporte do programa ‘Eu Posso’, da Sedest, outro mecanismo de fomento ao empreendedorismo da Prefeitura de João Pessoa.

“Quero dizer que a gente tem uma sala do empreendedor, que funciona lá na Rua Diogo Velho. Lá temos consultores que pegam na mão, que direcionam e que abrem o MEI, realizando toda essa consultoria de forma gratuita”, explicou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvendo Econômico e Trabalho do Município.

Perspectivas de empreender – Isabelle Viana Marques foi uma das concluíntes do curso de Microempreendedorismo. Ela disse que, mesmo com formação em Administração, Educação Física e Terapia, o mercado de trabalho não tem oferecido tantas vagas de emprego. O empreendedorismo surgiu como uma janela de oportunidades, onde a capacitação será fundamental no negócio que ela está iniciando com o marido na área de acessórios e revestimento fumê para carros.

“Estou muito feliz por estar aqui e agradeço a oportunidade. Esse curso é de extrema importância para todas as pessoas que estão começando a empreender. Os jovens que estão começando a caminhada profissional, porque aprendemos a trabalhar com o MEI, as planilhas, a parte financeira. E o principal, que hoje em dia é o que a gente trabalha, que é a mídia. Então, foi de extrema importância, foi um divisor de águas para muitas pessoas, inclusive para a nossa empresa também”, agradeceu a participante, que recebeu certificado do prefeito Cícero Lucena.