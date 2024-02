Prefeitura abre processo licitatório para a segunda etapa de construção do Parque da Cidade

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura, iniciou nesta quarta-feira (7) Concorrência Pública para a execução da segunda etapa do Parque da Cidade, no bairro do Aeroclube. Nesta fase, serão investidos mais de R$ 125 milhões na implantação do parque e seu completo sistema viário, e a construção de um túnel sob o Retão de Manaíra. Confira aqui o aviso de licitação.

O antigo Aeroclube, que estava desativado, vai dar lugar ao Parque da Cidade, com paisagismo desenvolvido pelo renomado escritório Burle Marx que proporcionará aos pessoenses um espaço de permanência que integra áreas verdes com a cidade, e melhor qualidade de vida. Na primeira etapa de mobilidade, já concluída e em funcionamento, foram ampliadas as ruas de acesso e o contorno ao parque, em um investimento de mais de R$ 7 milhões.

O parque terá aproximadamente 250.000m² (duzentos e cinquenta mil metros quadrados) que contemplará diversos equipamentos urbanos, incluindo: quadras ‘street ball’, ‘beach tennis’, poliesportivas, society, tênis, ‘skate park’, pista para bike (BMX park), play aquático, anfiteatro, academia da melhor idade e área de lazer completa. O projeto também contempla a implantação do túnel que interligará os bairros Aeroclube e Manaíra, além de ciclovias e estacionamento.

O novo equipamento urbanístico beneficiará diretamente a infraestrutura local e o bem-estar da população. A execução será em um período de quatro anos, dividido em duas etapas. Pautado no conceito de ruas completas, que traz mais segurança e estímulo ao uso de meios de transporte além dos automóveis, será executada, inicialmente, a melhoria viária e a mobilidade urbana, e posteriormente a implantação do parque e seus equipamentos.

Os espaços propostos vão se tornar lugares para permanência e contribuir para saúde, bem-estar e segurança dos usuários de forma acessível tanto para o pedestre quanto para os motoristas. Neste projeto, será priorizado o transporte coletivo, transporte ativo, construindo os passeios públicos acessíveis e ciclovia.

O sistema viário beneficia, não só a vizinhança do parque, mas aos visitantes e itinerantes. A proposta também está em perfeita consonância com o que preconiza o no Plano Diretor do Município de João Pessoa.

A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da quinta-feira (08) no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. Quaisquer informações serão prestadas na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, fone (83) 3213-6605 ou através do e-mail [email protected].