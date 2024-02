Qual filme vai passar no SESSÃO DA TARDE? HOJE QUINTA (08/02), Que horas começa

Por MRNews



Sessão da Tarde: Uma Viagem Emocionante e Aventurosa pela Tela da Globo

Na quarta-feira, dia 07 de fevereiro de 2024, a Sessão da Tarde da Rede Globo apresentará o filme “O Maior Amor do Mundo”, uma comovente história que celebra o Dia das Mães. Dirigido por Garry Marshall e lançado em 2016, o filme reúne um elenco estelar, incluindo Britt Robertson, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson e Timothy Olyphant.

QUARTA: O Maior Amor do Mundo: Celebrando a Maternidade

Nesta comédia romântica, somos levados a acompanhar a vida de diferentes mães em suas jornadas emocionais durante o Dia das Mães. O filme retrata os desafios, as alegrias e os laços familiares que permeiam essa data especial, explorando de forma sensível e divertida as complexidades da maternidade e do amor familiar.

Com uma mistura de humor e emoção, “O Maior Amor do Mundo” promete encantar os espectadores, levando-os a uma reflexão sobre a importância das mães em nossas vidas e os vínculos que nos unem.

Já na quinta-feira, dia 08 de fevereiro de 2024, a Sessão da Tarde traz uma aventura cheia de adrenalina e diversão com o filme “Motoqueiros Selvagens”, dirigido por Walt Becker e lançado em 2007.

QUINTA: Motoqueiros Selvagens: Uma Jornada Sem Limites

No filme, John Travolta, Macy William H., Martin Lawrence e Tim Allen interpretam quatro amigos cansados de suas vidas monótonas e decidem embarcar em uma aventura sem rumo pelas estradas, incorporados em uma gangue de motociclistas.

A narrativa leva os espectadores a uma viagem emocionante, repleta de momentos hilariantes e desafiadores, enquanto os protagonistas enfrentam situações inesperadas e descobrem o verdadeiro significado da amizade e da liberdade.

Com uma mistura de comédia e ação, “Motoqueiros Selvagens” promete entreter o público de todas as idades, proporcionando uma experiência cinematográfica repleta de diversão e aventura.

Portanto, prepare-se para duas tardes emocionantes e cheias de diversão com a Sessão da Tarde da Rede Globo. Acomode-se no sofá, reúna a família e embarque nessas incríveis jornadas cinematográficas que prometem emocionar e encantar a todos os espectadores.