Mais de 300 documentos esperam pelos donos na Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa

Quem perdeu algum documento em João Pessoa pode ter uma boa surpresa antes de solicitar a segunda via. Atualmente, mais de 300 documentos estão aguardando retirada na sede da Guarda Civil Metropolitana (GCM), no Centro da Capital. A orientação é que a população consulte o serviço de achados e perdidos antes de iniciar o processo de emissão de um novo documento.

Entre os itens disponíveis estão carteiras de identidade (RG), Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), CPFs, carteiras de trabalho, cartões bancários e outros documentos pessoais encontrados em vias públicas ou entregues por cidadãos à Guarda Civil Metropolitana.

O serviço, coordenado pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), recebe diariamente novos documentos, que são catalogados e armazenados até que seus donos sejam localizados.

“O serviço de achados e perdidos é uma forma de aproximar a Guarda da população e facilitar a devolução desses documentos. Hoje, temos mais de 300 documentos aguardando seus proprietários. Antes de gastar tempo e dinheiro com a emissão de uma segunda via, nossa orientação é que o cidadão faça uma consulta pelos canais da Guarda. Muitas vezes, o documento já está conosco esperando apenas para ser retirado”, afirmou o secretário de Segurança Urbana e Cidadania, João Almeida.

A consulta pode ser feita de forma rápida pelo WhatsApp da Guarda Civil Metropolitana, no número (83) 3213-7202, ou pelo Disque 153. Caso o documento esteja cadastrado, o cidadão receberá todas as orientações para realizar a retirada na sede da corporação, localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 724, no Centro.

Para retirar o documento, é necessário apresentar um boletim de ocorrência e um documento oficial com foto, conforme os procedimentos adotados pela Guarda Civil Metropolitana.

Além de documentos pessoais, o serviço também recebe objetos como bolsas, mochilas, carteiras, capacetes e outros pertences encontrados em vias públicas. Nesses casos, o proprietário deverá informar características que comprovem a posse.

A Guarda Civil Metropolitana reforça que o serviço é gratuito e tem como principal objetivo facilitar a devolução de documentos e pertences à população, evitando gastos desnecessários com a emissão de novas vias e garantindo que os itens retornem aos seus verdadeiros donos.

Serviço:

Achados e Perdidos da Guarda Civil Metropolitana

Consulta de documentos:

WhatsApp: (83) 3213-7202

Disque 153

Retirada de documentos:

Sede da Guarda Civil Metropolitana

Avenida Almirante Barroso, nº 724 – Centro