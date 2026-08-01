Em meio ao destaque pós-Copa, Matheus Cunha curte férias no Nordeste e recebe carinho dos fãs

A eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 encerrou o sonho do hexacampeonato, mas não diminuiu o prestígio de Matheus Cunha. Vice-artilheiro do Brasil no Mundial, o atacante aproveitou as férias antes de se reapresentar ao Manchester United para viver momentos que ficaram marcados pela proximidade com os torcedores, principalmente no Nordeste.

+ Matheus Cunha ganha chapéu de presente de João Gomes com as cores da Seleção

Homenagem feita a Matheus Cunha em comunidade de João Pessoa. (Foto: Jampa Mil Grau)

Entre João Pessoa, Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e outras aparições pela região, o camisa 9 da Seleção, que tem 27 anos, foi cercado pelo carinho dos fãs, pela simplicidade e por situações inusitadas, mostrando um lado mais espontâneo do que em outros momentos da carreira.

Refúgio entre ondas e amigos

O primeiro destino após deixar os Estados Unidos foi Baía Formosa, município potiguar que se transformou em seu principal refúgio durante as férias, fortalecendo a amizade com o campeão olímpico e mundial de surfe Ítalo Ferreira e relembrando os primeiros passos na modalidade, que hoje faz parte da rotina do jogador.

Durante a Copa, a paixão pelo esporte apareceu nas comemorações dos três gols que marcou pelo Brasil. Depois do Mundial, voltou às praias, praticou surfe, jogou futevôlei e foi recebido com festa pelos moradores, que já o tratam como um dos seus, mesmo sendo natural de João Pessoa.

Visita surpresa à rua decorada

De volta à capital paraibana, Matheus fez questão de visitar a comunidade onde nasceu. O atacante apareceu de surpresa na rua que ganhou uma decoração especial durante a Copa do Mundo, com um grafite em homenagem à sua tradicional comemoração de surfista.

No bairro São José, conversou com moradores, tirou fotos, distribuiu autógrafos e agradeceu o carinho recebido, transformando a visita em mais um momento de proximidade com os torcedores.

Presente de João Gomes

Outro episódio que repercutiu foi o encontro com o cantor João Gomes, um dos principais nomes do projeto “Dominguinho”, comentado por Cunha após a vitória sobre a Escócia no Mundial. Admirador do atacante, o artista presenteou o jogador com um chapéu personalizado, gesto que foi compartilhado nas redes sociais e ganhou repercussão.

Matheus Cunha recebe chapéu personalizado de cantor João Gomes: “Combina muito”. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pneu furado e ajuda inesperada

Porém, o atleta do Manchester United também passou por um certo perrengue durante a estadia na Paraíba. Durante uma viagem pelo litoral do estado, Matheus acabou sofrendo um contratempo na BR-101, quando o pneu do carro furou.

O borracheiro que realizou o serviço é morador da cidade de Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa e fã do atacante. Ao tentar pagar pelo conserto, Cunha ouviu uma resposta inesperada: Edmílson recusou o dinheiro e pediu apenas a divulgação da borracharia, situação que foi registrada pelo atacante com bom humor nas redes sociais.

“Já falei de tudo para pagar esse homem, mas ele não quer aceitar, não. Disse que eu dei muita alegria para ele. Aí o que ele pediu em troca? Vamos fazer, né? Só a divulgação da loja”, brincou.

Retorno à Inglaterra

Agora, após algumas semanas de descanso, Matheus Cunha se prepara para voltar ao Manchester United. Os Red Devils já iniciaram a pré-temporada e terão amistosos antes do início da temporada 2026/2027. O paraibano retorna ao clube valorizado após a Copa do Mundo e com uma imagem mais próxima do torcedor nordestino.

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