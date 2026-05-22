Por MRNews



Luta que comoveu o Rio chega ao fim após mais de um ano; policial baleado em helicóptero morre no RJ

A luta do policial civil Felipe Monteiro Marques, que mobilizou colegas, familiares e milhares de pessoas nas redes sociais, chegou ao fim neste domingo. Após mais de um ano enfrentando graves complicações de saúde, o agente não resistiu e morreu depois de uma longa batalha iniciada após ser baleado na cabeça durante uma operação policial no Rio de Janeiro.

A notícia causou forte comoção entre integrantes das forças de segurança e reacendeu discussões sobre os riscos enfrentados diariamente por policiais em operações na capital fluminense.

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Caso chocou o país

Felipe Monteiro Marques ficou conhecido nacionalmente após ser atingido por um disparo de fuzil enquanto pilotava um helicóptero da Polícia Civil durante uma operação na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

Na época, o tiro atravessou a aeronave e atingiu a cabeça do policial, em uma cena que gerou enorme repercussão e levantou novos debates sobre a violência armada nas comunidades cariocas.

O agente passou por cirurgias delicadas e permaneceu internado durante meses.

Longa recuperação mobilizou colegas e familiares

Durante o período de internação, Felipe se tornou símbolo de resistência para muitos colegas da corporação. Após cerca de nove meses hospitalizado, ele chegou a receber alta médica, gerando esperança entre amigos e familiares.

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Nos últimos dias, porém, o quadro de saúde voltou a se agravar devido a uma infecção severa, provocando preocupação crescente entre pessoas próximas.

Neste domingo veio a confirmação da morte, encerrando uma batalha que já durava mais de um ano.

Comoção nas redes sociais

Após a divulgação da notícia, colegas de trabalho, amigos e internautas começaram a publicar homenagens nas redes sociais.

Mensagens de despedida, revolta e tristeza dominaram diversas publicações ligadas à segurança pública no Rio de Janeiro.

Muitos destacaram a coragem do policial e lamentaram a violência enfrentada diariamente por agentes durante operações em áreas dominadas pelo crime organizado.

Debate sobre violência volta à tona

A morte de Felipe Monteiro Marques também reacendeu discussões sobre os riscos extremos das operações aéreas realizadas no estado.

Nos bastidores da segurança pública, o sentimento é de preocupação diante da escalada do armamento pesado utilizado por criminosos em confrontos com forças policiais.

O caso volta a levantar questionamentos sobre segurança operacional, enfrentamento ao crime organizado e os desafios enfrentados diariamente pelos profissionais que atuam em áreas de conflito no Rio de Janeiro.

Despedida marcada por emoção

Familiares, amigos e colegas seguem prestando homenagens ao policial civil, lembrado por muitos como um profissional dedicado e respeitado dentro da corporação.

A morte de Felipe Monteiro Marques encerra uma das histórias mais acompanhadas envolvendo agentes de segurança pública no Rio nos últimos meses, deixando um clima de tristeza e reflexão sobre a violência urbana no estado.

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Após nova cirurgia na cabeça, estado de saúde do comandante Felipe Marques gera comoção

O estado de saúde do comandante Felipe Marques Monteiro voltou a mobilizar familiares, amigos e internautas nos últimos dias após a confirmação de uma nova cirurgia delicada realizada no policial civil.

Felipe ficou conhecido nacionalmente após ser baleado na cabeça durante uma operação aérea da Polícia Civil do Rio de Janeiro na comunidade da Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em março de 2025.

Mesmo gravemente ferido, o piloto conseguiu manter o controle da aeronave e realizar um pouso de emergência, atitude que foi considerada heroica por colegas e autoridades da segurança pública.

Família confirma nova cirurgia

Segundo informações divulgadas por familiares nas redes sociais, Felipe precisou passar recentemente por mais um procedimento cirúrgico após médicos identificarem novos sangramentos e um hematoma no cérebro. (O Dia)

De acordo com os relatos, o policial permanece sedado e sob observação constante da equipe médica.

A esposa do comandante afirmou que o momento ainda exige cautela e muitas orações devido à complexidade do quadro clínico.

Recuperação vem sendo marcada por desafios

Desde o atentado sofrido durante a operação policial, Felipe enfrenta uma longa jornada de recuperação.

O tiro de fuzil atingiu a região frontal da cabeça, provocando danos graves no crânio. Segundo informações divulgadas anteriormente, o policial perdeu cerca de 40% da estrutura craniana e precisou passar por diversas cirurgias, incluindo a implantação de uma prótese craniana. (O Dia)

Além das intervenções cirúrgicas, ele também realiza um intenso processo de reabilitação motora e neurológica.

Caso gerou forte repercussão no país

O episódio envolvendo o comandante Felipe Marques teve grande repercussão nacional por causa da gravidade do ataque sofrido pela equipe aérea da Core durante a operação na Vila Aliança.

Na ocasião, criminosos armados dispararam contra o helicóptero da polícia enquanto a aeronave sobrevoava a comunidade.

Mesmo ferido gravemente, Felipe conseguiu evitar uma tragédia ainda maior ao estabilizar o helicóptero antes do pouso de emergência.

O caso passou a simbolizar os riscos enfrentados diariamente por agentes das forças de segurança em operações de combate ao crime organizado.

Redes sociais seguem mobilizadas

Nas redes sociais, mensagens de apoio ao policial continuam sendo compartilhadas diariamente.

Familiares frequentemente atualizam o quadro de saúde do comandante e agradecem pelas correntes de oração organizadas por amigos, colegas de profissão e internautas.

Em uma das publicações recentes, a família destacou a força e a coragem do policial durante toda a recuperação.

Estado de saúde ainda inspira cuidados

Apesar da nova cirurgia ter sido considerada bem-sucedida, o quadro ainda é tratado com cautela pelos médicos.

Segundo relatos divulgados pela família, os próximos dias serão fundamentais para avaliar a resposta do organismo após os novos procedimentos realizados no cérebro. (O Dia)

Enquanto isso, o caso segue comovendo milhares de pessoas que acompanham a luta do comandante desde o atentado ocorrido durante a operação policial.

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