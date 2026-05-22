Prefeitura realiza ação alusiva ao Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da secretária de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa (Sedhuc), realiza, nesta segunda-feira (18), atividades no Busto de Tamandaré, dentro da Campanha Faça Bonito – João Pessoa Protege, alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado nesta data. A programação terá início às 14h, com um ato público.

O evento seguira durante a tarde com apresentações culturais, mosaico humano, abordagem ao público e comerciantes sobre a importância desta data, oferta de serviços de saúde (aferição da pressão arterial, vacinação), além de grupos operativos com os adolescentes da Socioeducação.

“Esta é uma data importante na luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, mas, infelizmente, ainda temos números assustadores dessa prática”, ressaltou a secretária de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa, Benicleide Silvestre.

No âmbito da Prefeitura do Município, através da Pasta, ela informa que há 26 anos, no mês de maio, é realizada a Campanha Faça Bonito – João Pessoa Protege, com ações integradas entre secretariais e todo Sistema de Garantia de Direitos. “Buscamos sensibilizar e orientar no enfrentamento a esse crime abominável. Durante todo o ano trabalhamos com essa pauta, mas, neste mês, intensificamos o trabalho, para alcançar ainda mais a população”, enfatizou a secretária.

Segundo Cristiane Cabral, coordenadora da Proteção Social de Média Complexidade da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, durante todo ano o município desenvolve atividades sobre a temática nas escolas da rede municipal, nos Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

“No mês de maio as ações são fortalecidas e ampliadas para sensibilizar e orientar a população sobre a temática, mas sobretudo esclarecer como se faz a denúncia anônima”, frisou, a Cristiane, acrescentando que no decorrer do ano, os técnicos dos Creas, Escolas Municipais, Conselheiros Tutelares fazem palestras, oficinas nas escolas, organizações da sociedade civil que abordam a temática e divulgam os canais.

No calendário deste mês, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, por meio das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) e da Proteção Social Especial Média Complexidade e demais secretarias do Município junto com a Redexi planejou as seguintes ações: rodas de diálogos com alunos da rede municipal e com as crianças e adolescentes dos Serviços de Convivência Fortalecendo de Vínculos dos Cras e Oscs (Organização da Sociedade Civil (antigas ONGs), além de grupos operativos com os adolescentes da Socioeducação acompanhados pelos Creas.

Faça Bonito – João Pessoa Protege – Aborda sobre o Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, Campanha que acontece anualmente, com ênfase no 18 de Maio, que faz menção ao Caso Aracely, criança de 8 anos que foi abusada e morta por jovens de classe alta e foram absolvidos. O crime ocorreu em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES).

Canais de Denúncias com previsão de retorno em 24h:

Disque 100 (Nacional)

Conselhos Tutelares

Delegacia

Aplicativo: Na Palma na Mão e pelo e-mail [email protected]