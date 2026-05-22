PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS FINALIZA ETAPA DO CORTE DE TERRAS COM MAIS DE 1.000 FAMÍLIAS ATENDIDAS

A Prefeitura de Currais Novos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento (SEMAAB), está concluindo mais uma etapa do programa de corte de terras.

Entrando na última semana de execução dos serviços, a ação já contabiliza mais de 1.000 famílias atendidas, ultrapassando a marca de 2.500 horas de trator utilizadas e mais de 3.000 hectares de terra cortada, em diversas comunidades rurais do município.

A SEMAAB, destaca ainda que seguirá à disposição dos agricultores que trabalham com o sistema de irrigação durante todo o ano de 2026, oferecendo suporte contínuo para fortalecer a produção rural no município.

O prefeito Lucas Galvão, acompanhado do secretário municipal Clayper Salustiano, esteve na Comunidade Maxinaré, ocasião em que destacou a importância dos investimentos voltados para a agricultura.

Com a finalização dos cortes de terra, a gestão municipal celebra mais uma etapa, sabendo da importância do trabalho desenvolvido pelos agricultores para o crescimento e a sustentabilidade de Currais Novos.