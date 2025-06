Paraíba apresenta potencial turístico a agentes de viagens no Workshop Azul — Governo da Paraíba

Com o propósito de fortalecer a presença no mercado nacional e consolidar-se como um destino turístico em ascensão, o Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), participou do Workshop Azul, realizado nessa terça-feira (17), em Goiânia (GO). O evento é considerado uma plataforma estratégica para a divulgação dos atrativos turísticos, roteiros, equipamentos e serviços oferecidos pelo estado.



A participação da Paraíba no Workshop Azul integra um conjunto de ações voltadas à promoção institucional e comercial do destino, com foco na capacitação de profissionais do setor. A proposta é ampliar o conhecimento sobre as potencialidades turísticas paraibanas, fortalecer parcerias e, com isso, fomentar o crescimento do fluxo turístico ao estado.



De acordo com Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, a presença da Paraíba em eventos dessa natureza é essencial para projetar o destino em nível nacional. “O Workshop sobre o Destino Paraíba visa capacitar os agentes de viagens sobre o que o estado tem a oferecer e reforça o compromisso do governo estadual em promover a Paraíba como um destino com grande potencial para diferentes perfis de viajantes”, destacou.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, também enfatizou o papel estratégico da iniciativa. Para ela, o evento contribui diretamente para o desenvolvimento econômico regional ao estimular a cadeia produtiva do turismo. “Essa ação vai além da promoção turística: ela fortalece a presença da Paraíba no mercado, estimula a economia local e abre novas oportunidades de negócios. É um passo importante na consolidação do turismo como vetor de desenvolvimento e geração de emprego e renda”, afirmou.