2º Encontro de Mulheres Empreendedoras é promovido pela Sedap-PB durante a Expo Sousa — Governo da Paraíba

A 3ª Expo Sousa – Exposição de Animais e Feira do Agronegócio, que acontece até este domingo (20) no Haras Cartaxo, no Sertão paraibano, contou na sua programação com a realização do 2º Encontro de Mulheres Empreendedoras dentro do projeto “Encontro de Mulheres do Agro”, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) com a parceira do Sebrae-PB. O evento, realizado na noite dessa sexta-feira (18), foi um momento para que as participantes apresentassem suas experiências como empreendedoras.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, enfatizou que o projeto realizado nas feiras e exposições do agronegócio é uma ação que atua como espaço para as mulheres abordarem temas variados. “É fundamental que as mulheres tenham espaços onde possam debater temas escolhidos por elas próprias e ter o reconhecimento da importância do papel que executam no agronegócio”, apontou.

O 2º Encontro das Mulheres Empreendedoras da Expo Sousa foi mediado pela doutora Tatiana Gouveia, do Instituto Federal de Educação em Sousa. Ela fez a apresentação das palestrantes. “Estou muito feliz pelo convite para mediar o encontro e poder manter contato com mulheres com histórias de empreendedorismo e luta”, afirmou.

No final, a mediadora Tatiana Gouveia também lembrou que está realizando um trabalho de extensão pesquisando a importância do leite de cabra como alimento. Ela lembrou que Sousa será em setembro próximo sede da 1ª Feagros, evento do circuito Paraíba Agronegócio voltado à produção da ovinocaprinocultura.

Entre as convidadas, a primeira a falar foi a advogada e empreendedora Herta Sônia, do município de Sousa, que criou, ao lado do seu marido, a primeira vinícola da Paraíba, o Château HS. Ela fez um relato sobre o desafio de implemenar o cultivo de uva em Sousa e iniciar a produção de vinhos a parte da safra local.

Herta Sônia lembrou que a ideia de implementar a vinícola surgiu em 2022 durante uma viagem ao exterior com o marido. Em 2023, houve o primeiro plantio e no ano passado a safra garantiu a produção inicial da vinícola. Ela ressalta que a execução da ideia exigiu muita pesquisa e qualificação. “Fomos viajar para conhecer regiões produtoras de vinho, fomos nos capacitar”, relatou. A empreendedora explicou que também foi fundamental as parceiras, como, por exemplo, o apoio do Sebrae-PB.

Em seguida, a produtora rural Maria Aparecida Gomes, apresentou a experiência da Associação das Mulheres Rurais Várzeas de Sousa, da qual ela é presidente. Ela relembrou a luta para conseguir iniciar o plantio e o papel fundamental de entidades como o IFPB que cedeu o terreno para a associação realizar o cultivo e deu apoio técnico, e do Sebrae-PB orientando as mulheres para a importância das estratégias de comercialização da safra.

Maria Aparecida relatou que, após ser criada em 2012, a associação enfrentou vários desafios. “Começamos o plantio, mas não tínhamos para quem vender. Depois enfrentamos uma seca grande e também veio a pandemia. A associação parou, mas depois decidimos retomar o projeto”, ressaltou. Ela diz que hoje a produção é vendida para ser usada nas merendas de escolas da Rede Estadual e da Rede Municipal de Educação em Sousa, por exemplo. “A associação foi crescendo, gerando renda para as mulheres e acabou que os maridos também se envolveram no projeto”, comentou.

Outra participante do 2º Encontro de Mulheres Empreendedoras durante a Expo Sousa foi a advogada e membro da Comissão Organizadora do Projeto “Encontro de Mulheres do Agro”, Kalina Cavalcanti. Ela apresentou os processos para a realização dos debates, além de ter contado que ao passar a participar dos debates produziu uma mudança na forma de compreender os eventos.

“Comecei a ver, a enxergar, a importância dos debates, das discussões, das histórias apresentadas nos encontros”, frisou Kalina Cavalcanti. Ela acrescentou: “Aceitei o convite de participar, da ideia de conhecer mais de perto e entender a importância do espaço”.

A última debatedora foi a assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornelles. Ela comentou sobre a decisão do secretário Joaquim Hugo ao assumir a Sedap-PB de ampliar o circuito de feiras e exposições do agronegócio paraibano. Ela rememorou que a Paraíba passou de quatro eventos para 60 este ano e da importância dos espaços para os negócios, mas também para a troca de experiência, o debate e fomento de conhecimento e da cultura.

Márcia Dornelles comentou, ainda, que o êxito do circuito de feiras e exposições do Paraíba Agronegócio é resultado das parcerias com outros órgãos, como o Sebrae-PB. Por fim, ela ressaltou que o projeto “Encontro das Mulheres do Agro” tem por objetivo mostrar a importância do papel da mulher na agropecuária. “A mulher precisa enxergar que tem grande importância no campo. É não ter medo, empreender, buscar parcerias, porque tem espaço para todas as pessoas”, pontuou.

No final, foi exibido um vídeo produzido pelo Sebrae-PB com a empreendedora Rosena Alves, de 90 anos, da Fazenda Graciosa, de Uiraúna. Após contar sua trajetória, desde o início dos estudos longe de casa, aos 7 anos de idade, até os dias atuais, como pecuarista com rebanhos bovino, suíno e caprino; além do trabalho como voluntária da Creche São Francisco, em Uiraúna, mantida com doações, que cuida de 62 crianças.

Dona Rosena Alves ao longo da vida atuou no desenvolvimento da educação no Sertão paraibano, contribuindo na implantação de escolas, tendo atuado como professora e diretora escolar. Como mensagem ela disse: “Saíamos da inércia. Vamos enfrentar os desafios. Mulheres, vamos ser empreendedoras também”.

A exposição – A 3ª Expo Sousa tem o apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB). Uma vasta programação está sendo realizada com palestras promovidas pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB) e Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), Sebrae-PB, Banco do Nordeste e Prefeitura de Sousa.

Durante a Expo Sousa várias empresas, órgãos públicos e instituições não-governamentais estão expondo produtos e serviços numa grande estrutura. Veículos, rações, equipamentos, material veterinário e tecnologias estão sendo apresentadas aos produtores rurais e ao público em geral. A programação cultural da feira do agronegócio terá show do cantor Gusttavo Lima, neste sábado (19). Outras atrações programadas são Zé Cantor, Iguinho e Lulinha, e Gilson Mania.