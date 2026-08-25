Vila Olímpica Parahyba disputa Copa Brasil Sub-14 de polo aquático no Rio de Janeiro

A Paraíba terá uma representante na Copa Brasil de Polo Aquático Sub-14. A equipe feminina da Vila Olímpica Parahyba vai disputar a competição entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro. Ao todo, seis equipes femininas participam do torneio, e o time paraibano será o único representante do Nordeste.

(Foto: Bruna Leite/Vila Olímpica Parahyba)

A participação também marca o retorno da Vila Olímpica Parahyba a uma competição nacional da categoria após alguns anos. Para as atletas, o torneio terá um significado ainda maior: será a primeira competição em nível nacional da equipe e também a primeira experiência de grande parte das meninas que integram o elenco.

“Será a primeira competição em nível nacional delas, e a primeira competição da maioria. Depois de alguns anos sem disputar um Brasileiro Sub-14, estamos de volta à competição com essa equipe. Estamos treinando de segunda a sábado”, contou Bruna Leite, técnica da equipe.

(Foto: Bruna Leite/Vila Olímpica Parahyba)

A técnica reconheceu a dificuldade que a equipe terá pela frente, mas destacou a empolgação das atletas com a oportunidade de disputar uma competição nacional.

“Todos nós estamos superanimados, estamos todos trabalhando duro para essa competição. Não será fácil, vamos competir com grandes clubes, mas estamos felizes em participar. Essa competição está motivando muito elas. Nunca vi elas treinando com tanta garra como nesses últimos meses. Elas estão eufóricas, superanimadas”, comentou.

Equipe feminina da Vila Olímpica Parahyba; Polo Aquático Sub-14; Copa Brasil. (Foto: Bruna Leite/Vila Olímpica Parahyba)

Além de representar a Paraíba, a participação no torneio será uma oportunidade para as atletas ganharem experiência em uma competição de alcance nacional. A equipe paraibana vai enfrentar adversárias de diferentes regiões do país e poderá colocar em prática o trabalho desenvolvido durante os meses de preparação.

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