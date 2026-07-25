Operação da Emlur intensifica limpeza e combate ao descarte irregular no bairro do Valentina

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza, neste sábado (25) e domingo (26), uma operação com diversos serviços no bairro do Valentina de Figueiredo, com o objetivo de eliminar os pontos mais críticos de descarte irregular de resíduos e reforçar a limpeza urbana na região.

O serviço mobiliza grande parte da estrutura operacional da Emlur exclusivamente para atender o bairro, que vem apresentando quantidade elevada de demandas. Além dos agentes de limpeza urbana, equipes de fiscais, motoristas e operadores de máquinas também estão empenhadas na ação, garantindo agilidade e eficiência na execução dos serviços. A atividade conta ainda com o apoio de 10 caçambas, três retroescavadeiras e dois caminhões do programa Cata-Treco.

Estão sendo executados serviços de coleta de podas de árvores, recolhimento de entulhos, limpeza de pontos de descarte irregular de lixo e remoção de diversos tipos de resíduos. O Cata-Treco também foi acionado para atender às ocorrências registradas na região, contribuindo para a destinação adequada de materiais inservíveis descartados pela população.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a mobilização tem como principal objetivo reduzir os impactos causados pelo descarte irregular de resíduos e devolver à comunidade espaços mais limpos e seguros. “Nossa prioridade é atuar nos pontos mais críticos do Valentina, mitigando os locais que acumulam grande quantidade de resíduos descartados de forma irregular. É um trabalho intenso, que devolve dignidade aos moradores e melhora a qualidade de vida da população. Mas esse esforço precisa ser acompanhado da colaboração de todos. Pedimos que a população preserve esses espaços, evite o descarte irregular e utilize os serviços disponibilizados pela Emlur para que essas áreas permaneçam limpas e bem cuidadas”, destaca.

Ecoponto – A Emlur também reforça que o Valentina recebeu, no mês passado, o primeiro Ecoponto de João Pessoa, instalado ao lado da UPA. No local, qualquer cidadão pode entregar materiais recicláveis e receber o pagamento via Pix, de acordo com o peso e o tipo do material destinado. A iniciativa incentiva a coleta seletiva, promove a geração de renda e reduz o descarte irregular de resíduos na cidade. Mais informações sobre o funcionamento do Ecoponto e outros serviços da Autarquia estão disponíveis no perfil @emlurjp, no Instagram.

Descarte irregular – A iniciativa integra o trabalho permanente da Emlur para manter a cidade limpa e combater os impactos provocados pelo descarte irregular de resíduos, prática que compromete a limpeza urbana, favorece a proliferação de vetores e prejudica a qualidade de vida da população. A Autarquia reforça que a colaboração da sociedade é fundamental para manter os espaços públicos preservados e fazer de João Pessoa uma cidade cada vez mais limpa e sustentável.