Eleições 2026: João Pessoa lidera os maiores colégios eleitorais da Paraíba. (Foto: Divulgação / TSE)

O município de João Pessoa concentra o maior colégio eleitoral da Paraíba para as Eleições 2026. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que a capital tem 585.279 eleitores aptos a votar, o que representa 18% dos 3.247.397 eleitores do estado.

Em comparação com as eleições de 2022, João Pessoa ganhou 26.074 novos eleitores. O município passou de 559.205 para 585.279 votantes, um crescimento de 4%.

Vale lembrar: o tamanho do colégio eleitoral é um dos indicadores observados durante as eleições porque mostra onde está concentrada a maior parte dos votantes e ajuda a dimensionar o peso de cada município no resultado da votação para cargos estaduais e nacionais.

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No estado como um todo, o eleitorado também aumentou. A Paraíba ganhou 155.713 eleitores desde 2022, alta de 5%, passando de 3.091.684 para 3.247.397 pessoas aptas a votar nas Eleições 2026.

Quais são os maiores colégios eleitorais da Paraíba?

Depois de João Pessoa, os maiores colégios eleitorais da Paraíba são:

Campina Grande: 304.181 Santa Rita: 103.411 Bayeux: 74.486 Patos: 67.982

Segundo o TSE, em todos esses municípios mais de 95% do eleitorado já possui cadastro biométrico. Em João Pessoa, o índice chega a 95,88%.

O primeiro turno das Eleições 2026 estão marcadas para 4 de outubro, quando os eleitores escolherão presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.