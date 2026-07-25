Sejer amplia ações esportivas e fortalece políticas públicas voltadas à promoção da saúde e inclusão social

A Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer) encerrou os seis primeiros meses de 2026 com um saldo positivo de ações voltadas à promoção do esporte, da saúde e da inclusão social. No período, a Pasta ampliou projetos permanentes, fortaleceu o incentivo ao esporte comunitário, expandiu equipamentos públicos e promoveu grandes eventos que movimentaram a Capital. Ao longo do semestre, milhares de pessoas participaram gratuitamente das atividades desenvolvidas em bairros, praias, praças, centros comunitários e equipamentos esportivos administrados pela Prefeitura de João Pessoa.

“O esporte tem transformado vidas em João Pessoa. Trabalhamos diariamente para ampliar o acesso da população às atividades físicas, fortalecer os projetos sociais e levar ações para todas as regiões da cidade. Os resultados deste primeiro semestre mostram que estamos no caminho certo, democratizando o esporte e promovendo saúde, inclusão e qualidade de vida para milhares de pessoenses”, destacou o secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Joãozinho Neto.

O calendário começou ainda em janeiro, com a primeira edição do Verão em Movimento, realizado no Busto de Tamandaré. Integrando o projeto João Pessoa Fitness, a iniciativa reuniu cerca de mil pessoas em uma manhã dedicada à prática esportiva, dança, recreação e atividades físicas orientadas por profissionais da Sejer, marcando o início da programação esportiva do ano.

As ações permanentes também foram ampliadas. Os Centros de Referência da Juventude (CRJs) da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação desenvolvem um conjunto de ações voltadas à promoção da inclusão social, da cidadania e da qualidade de vida, por meio de atividades esportivas, culturais, educacionais e de qualificação profissional. Atualmente, os quatro equipamentos em funcionamento ofertam modalidades como jiu-jítsu, dança, dança de salão, breakdance, swing dance, capoeira, treinamento funcional, música, forró, reforço escolar, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e curso de barbeiro.

As atividades atendem aproximadamente 333 participantes e somam cerca de 3.570 atendimentos mensais, fortalecendo as políticas públicas para a juventude e ampliando o acesso da população a oportunidades de desenvolvimento humano, formação, lazer e integração comunitária.

Outro eixo importante da política pública desenvolvida pela Secretaria é a promoção da atividade física. Atualmente, a Sejer oferece assessorias gratuitas de corrida nos bairros de Cabo Branco, Bessa e Bancários, reunindo cerca de 240 participantes por semana e aproximadamente mil atendimentos mensais. A população também conta com aulas de natação em águas abertas, treinamento funcional, dança, alongamento, capoeira, step e musculação, distribuídas entre academias, praças e equipamentos públicos espalhados pela cidade.

O semestre também foi marcado pela ampliação da estrutura esportiva do Município. Em março, a Prefeitura inaugurou a segunda unidade da Academia da Cidade, no bairro Colinas do Sul, ampliando o acesso da população a equipamentos gratuitos para prática de musculação e atividades físicas orientadas por profissionais de Educação Física da Sejer.

A Academia da Cidade, localizada na Orla de Cabo Branco, segue como um dos equipamentos públicos mais procurados da Capital, oferecendo atividades de segunda a sábado, com programação que inclui treinamento funcional, dança, capoeira, alongamento, musculação e natação no mar.

Grandes eventos – Entre os grandes eventos realizados, João Pessoa sediou a 2ª Corrida Raros Run, promovendo conscientização sobre as doenças raras por meio do esporte; a 3ª Corrida Paraibana pelo Autismo, que reuniu mais de 1.500 corredores com inscrições esgotadas; e a Corrida dos Parques, realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Semam), incentivando a ocupação saudável dos parques urbanos da Capital.

O esporte comunitário também ganhou destaque com a ampliação da parceria entre a Sejer e a Central Única das Favelas (CUFA). A terceira edição do Campeonato de Futmesa das Favelas passou a contemplar novas categorias e diferentes polos de disputa, fortalecendo o acesso ao esporte em comunidades da cidade e ampliando a participação feminina na competição.

Segundo semestre será de grandes competições – A programação da Sejer segue intensa para os próximos meses. Em agosto, a Prefeitura vai realizar mais uma edição do Torneio de Futebol Travinha, competição voltada para crianças e adolescentes entre 12 e 15 anos, incentivando a formação esportiva e a integração entre jovens das comunidades.

Outro grande destaque será a 6ª Maratona Internacional de João Pessoa, considerada a maior prova de corrida de rua do Nordeste. Marcada para os dias 1º e 2 de agosto, a competição distribuirá mais de R$ 128 mil em premiações, contará com expectativa de aproximadamente 6 mil corredores, e deverá reunir atletas de todos os estados brasileiros e, pela primeira vez, integrará o circuito nacional Brasil Gigante, mantendo ainda o Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o reconhecimento da World Athletics.

Além disso, a Secretaria prepara a realização da 17ª Copa João Pessoa de Futebol Amador, maior competição de bairros da Capital, que deverá reunir dezenas de equipes e movimentar comunidades de todas as regiões do município. Além da agenda esportiva, a Sejer também dará destaque às políticas públicas voltadas para a juventude com a realização da Semana da Juventude 2026, que acontecerá entre os dias 10 e 15 de agosto, com o tema ‘Conectando Juventude, Esporte e Futuro’.

A programação será desenvolvida em diferentes regiões da cidade e contará com abertura oficial no Alto do Mateus, cursos de DJ e Estética nos Centros de Referência da Juventude (CRJs), ações de empregabilidade em parceria com o Sine-JP e o IEL, roda de conversa com movimentos de juventudes e um grande encerramento com feirão de empregabilidade, batalha de rimas e apresentações culturais.

O calendário esportivo de João Pessoa ainda vai contar com importantes eventos, como mais uma edição da Copa Brasil de Paraciclismo de Estrada, o Granfondo, prova de ciclismo de estrada, com percursos entre 84 e 109 quilômetros. Já a Corrida Natal João Pessoa está confirmada no calendário oficial da cidade para o dia 5 de dezembro de 2026. Realizada no período noturno, a prova deve reunir cerca de 2.500 atletas, combinando esporte, confraternização e a atmosfera festiva da iluminação de fim de ano da capital paraibana.