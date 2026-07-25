Exposição, feira e Parada LGBT+ agitam o fim de semana – CGNotícias

Por MRNews



Campo Grande terá um fim de semana repleto de atrações culturais, religiosas e de lazer entre sexta-feira (24) e domingo (26). A programação gratuita reúne exposição de arte urbana, Parada da Cidadania LGBT+, feira com clima de arraial, carreata em homenagem a São Cristóvão e encontro da Jornada Mundial da Juventude, oferecendo opções para diferentes públicos em várias regiões da cidade.

Arte urbana abre a programação

A agenda começa na sexta-feira (24), às 19h, com a abertura da exposição Quebrada Expo – Da Margem ao Centro, na Galeria de Vidro, localizada na Avenida Calógeras, 3.015, no Centro.

A mostra apresenta obras inéditas dos artistas Aldo Torres, Caio Lobo, Yggy Cabreira, Mauro Mondine, Marcio Lobo Crochê e Hero. Com curadoria da artista visual Naomi Portman, a exposição reúne pinturas, grafites, esculturas e trabalhos em crochê inspirados na estética urbana e periférica.

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A visitação poderá ser feita até o dia 9 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Parada da Cidadania LGBT+

No sábado (25), a Praça do Rádio Clube recebe a XXIII Parada da Cidadania LGBT+, das 14h às 23h. O evento é promovido pela Associação de Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS), com apoio institucional da Superintendência de Política de Direitos Humanos, por meio do Núcleo de Políticas LGBT+, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS).

A expectativa é reunir cerca de 20 mil pessoas em uma programação dedicada à valorização da diversidade, da cidadania e dos direitos da população LGBTQIA+.

Domingo com feira, celebração religiosa e encontro de jovens

O domingo (26) concentra diversas atrações pela cidade. No Bosque da Paz, a tradicional feira ganha clima de arraial e será realizada das 6h às 17h, com gastronomia típica, artesanato, apresentações musicais, concurso Canto da Cidade e espaço para adoção de cães e gatos. Entre as atrações musicais estão a banda Flor de Pequi e o Grupo Forrozeá.

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Também no domingo, a Praça do Papa recebe a tradicional Carreata de São Cristóvão, das 9h às 19h. A celebração reúne fiéis em homenagem ao padroeiro dos viajantes e peregrinos.

Já a Praça Ary Coelho será palco, das 8h às 12h, de um encontro da Jornada Mundial da Juventude, promovido pelo Caminho Neocatecumenal. Cerca de 200 jovens da região de Umuarama (PR) participarão das atividades, que incluem momentos de oração, catequese, cânticos, testemunhos e integração com a comunidade.

Com atrações distribuídas em diferentes pontos da Capital, a programação oferece opções para quem deseja aproveitar o fim de semana com cultura, lazer, manifestações religiosas e atividades de convivência comunitária.