Sem vice definido, PL lança candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República

PL lançou oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro. (Foto: Reuters / Jean Carniel)

O PL oficializou, neste sábado, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A confirmação aconteceu na convenção nacional da legenda, realizada em São Paulo. Lideranças da direita paraibana estiveram presentes no evento.

No entanto, o PL ainda enfrenta a dificuldade de encontrar um companheiro de chapa para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com muitos partidos adotando a neutralidade entre a polarização entre o PT e o bolsonarismo, a legenda, que evita uma chapa puro-sangue, teve que lançar a candidatura de Flávio Bolsonaro sem um nome para vice.

Outro ponto delicado é a relação entre Flávio Bolsonaro e a sua madrasta, Michelle Bolsonaro. Mesmo assim, os dois adotaram um tom mais passivo e de diálogo nos últimos dias. A ex-primeira-dama enviou um vídeo que foi reproduzido durante a convenção, já que ela não esteve presente.

Nomes da direita paraibana, como o pré-candidato ao Governo do Estado, Efraim Filho; o pré-candidato ao Senado, Marcelo Queiroga; o deputado federal Cabo Gilberto; e o comunicador Nilvan Ferreira estiveram presentes na convenção da legenda.

Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aos 45 anos, ele está encerrando o mandato de senador. Foi deputado estadual por quatro mandatos e, em 2016, foi derrotado na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

Nos últimos meses, foram levantadas muitas dúvidas sobre a sua candidatura, já que seu nome foi ligado ao do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, que ajudou a financiar um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. Os valores foram pedidos pelo próprio Flávio Bolsonaro e vieram à tona após a divulgação de áudios entre ele e Vorcaro.

Texto: Gabriel Abdon