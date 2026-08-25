sistema apresenta instabilidade neste domingo (23)

SPAIN – 2021/08/11: In this photo illustration a Pix logo seen displayed on a smartphone. (Photo Illustration by Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images). SOPA Images/LightRocket via Gett

O Pix apresentou instabilidade na manhã deste domingo (23), e clientes de diferentes bancos relataram dificuldades para realizar e concluir transações.

O Downdetector, site que monitora relatos de falhas em serviços digitais, registrou um aumento nas notificações sobre problemas envolvendo o sistema de pagamentos a partir das 6h40.

Entre os problemas relatados, 26% estavam relacionados ao aplicativo móvel, 26% a transferências e 25% ao uso de código QR, segundo dados do Downdetector.

Criado pelo Banco Central, o Pix é um sistema de pagamentos que permite a transferência de recursos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora e dia da semana. As transações podem ser feitas por meio de contas correntes, contas poupança ou contas de pagamento pré-pagas.

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Nas redes sociais, clientes também relataram dificuldades ao tentar fazer transferências e pagamentos pelo Pix. Confira alguns relatos:

https://x.com/castorsom/status/2091485108091961473?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2091485108091961473%7Ctwgr%5E8e7a33caaa4fa8ff1d2f365ec7053835a1e010e8%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcbn.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2026%2F08%2F23%2Fpix-apresenta-instabilidade-na-manha-deste-domingo-23-relatam-usuarios.ghtml

https://x.com/heraldodedeus/status/2091484703312277631?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2091484703312277631%7Ctwgr%5E8e7a33caaa4fa8ff1d2f365ec7053835a1e010e8%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcbn.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2026%2F08%2F23%2Fpix-apresenta-instabilidade-na-manha-deste-domingo-23-relatam-usuarios.ghtml