Morre Geovani, ídolo do Vasco e ex-jogador do Botafogo-PB, aos 62 anos

O ex-jogador Geovani Silva, o “Pequeno Príncipe”, ídolo do Vasco e com passagem pelo Botafogo-PB, morreu aos 62 anos após passar mal de forma repentina na madrugada desta segunda-feira (18).

Ele chegou a ser levado para um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu. Geovani deixa três filhos.

(Foto: Acervo Histórico / Geovani)

O ex-meia fez parte de uma das maiores gerações da década de 80. Ele fez mais de 400 partidas no Vasco, onde foi ídolo e jogou ao lado de Roberto Dinamite e Romário. Também foi campeão mundial sub-20 em 1983, pela Seleção Brasileira, marcando o gol da vitória sobre a Argentina.

O seu nome ainda repercutia nacionalmente quando foi anunciado pelo Botafogo-PB para ser o maestro do time no Campeonato Paraibano de 1996.

O atacante estreou pelo Belo logo marcando um gol na vitória sobre o América-RN por 2 a 1. No entanto, no Campeonato Paraibano, o time de João Pessoa acabou ficando em terceiro, vendo o Santa Cruz de Santa Rita erguer a taça.

(Foto: Acervo Histórico / Botafogo-PB)

Ao todo, foram 13 partidas, sendo sete vitórias, três empates e três derrotas. Além disso, marcou cinco vezes com a camisa do Alvinegro da Estrela Vermelha.

Os familiares de Geovani utilizaram as redes sociais do próprio ex-jogador para informar sua morte. Na publicação, eles divulgaram que o ex-meia “passou mal de forma repentina”.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva. Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital maiș próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu. Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperada”, escreveu a família de Geovani.

(Foto: Divulgação / Vasco)

O ex-jogador vinha enfrentando uma série de questões de saúde nos últimos anos. No fim de 2025, Geovani ficou internado por 40 dias após sofrer duas paradas cardíacas, em Vitória (ES). Além dos problemas de coração, que o levaram a ser internado também em 2022, já havia passado por um câncer na coluna vertebral e por uma polineuropatia em 2006.

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