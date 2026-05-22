Prefeitura de João Pessoa orienta sobre os cuidados com a saúde bucal das crianças

A assistência odontológica infantil é uma das estratégias permanentes de ampliação do acesso à saúde e de prevenção de doenças. Nesse sentido, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), orienta sobre os cuidados com a saúde bucal dos pequenos, que pode ser acompanhada de forma rotineira na Atenção Primária e complementada na Atenção Especializada.

Para atendimentos básicos, como limpeza, aplicação de flúor, orientação de higiene bucal e acompanhamento preventivo, as unidades de saúde da família (USFs) são a referência no atendimento. Caso seja necessário um atendimento complementar ou mais complexo, os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) contam com odontopediatras capacitados para atender crianças de forma humanizada e especializada.

A diretora de Saúde Bucal da SMS, Camila Castelo Branco, destaca que o cuidado odontológico infantil vai além da prevenção de problemas bucais. “A saúde bucal na infância vai muito além do cuidado com os dentes. Quando conseguimos garantir acesso ao atendimento odontológico desde os primeiros anos de vida, estamos promovendo qualidade de vida, prevenção de doenças, desenvolvimento saudável e mais autoestima para nossas crianças. João Pessoa conta hoje com uma rede estruturada e comprometida, que acompanha esse público desde a Atenção Primária até a Atenção Especializada, oferecendo um cuidado humanizado, acolhedor e contínuo”, afirma.

A gestora, que é dentista especialista em atendimento infantil, reforça que o investimento em saúde bucal infantil impacta diretamente no desenvolvimento das crianças. “Cuidar da saúde bucal das crianças é investir diretamente no futuro. Uma criança com saúde bucal adequada consegue se alimentar melhor, dormir melhor, se desenvolver com mais segurança e aprender com mais qualidade. Esse é um compromisso permanente da nossa Rede Municipal de Saúde”, acrescenta Camila.

De acordo com a odontopediatra do CEO Jaguaribe, Ana Beatriz Cavalcanti, a primeira consulta odontológica deve acontecer ainda no primeiro ano de vida da criança, preferencialmente após o nascimento dos primeiros dentes. “O objetivo inicial é orientar os pais sobre a escovação correta e trabalhar a prevenção da cárie desde cedo”, explica.

Após a primeira consulta, o acompanhamento odontológico deve acontecer regularmente, pelas equipes de saúde bucal da atenção primária, geralmente a cada seis meses, podendo ocorrer em intervalos menores, como a cada três meses, dependendo da necessidade de cada criança. Entre os procedimentos mais realizados estão limpeza (profilaxia), aplicação tópica de flúor, restauração em dentes decíduos, tratamento de canal em dentes de leite e, em casos mais graves, exodontias, que é a extração.

A especialista em atendimento infantil reforça que os cuidados em casa também são fundamentais para garantir a saúde bucal das crianças. “A escovação deve ser feita três vezes ao dia, principalmente antes de dormir. Além disso, é importante evitar o consumo frequente de pirulitos, chicletes, bombons e outros doces, mantendo sempre o acompanhamento periódico com o dentista”, destaca Ana Beatriz Cavalcanti.

Nos casos em que a criança necessita de um atendimento especializado, os CEOs oferecem assistência diferenciada. Segundo a especialista, o tratamento com odontopediatra permite um manejo adequado para o público infantil, com plano de tratamento individualizado e realização de procedimentos mais específicos, como tratamento de canal em dentes decíduos, exodontias e cirurgias mais complexas.

A odontopediatra também destaca que o cuidado com a saúde bucal impacta diretamente na qualidade de vida das crianças. “Cada dente que conseguimos tratar evita perdas precoces, que podem comprometer a troca dos dentes de leite pelos permanentes. Além disso, a saúde bucal influencia na fala, mastigação, sono, autoestima e até no aprendizado escolar”, ressalta.

Nas USFs, os atendimentos odontológicos acontecem por demanda espontânea, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h. Já nos Centros de Especialidades Odontológicas, o atendimento é realizado mediante encaminhamento e agendamento, também de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os CEOs estão localizados nos bairros da Torre, Jaguaribe, Cristo e Mangabeira.

Políticas públicas para a infância e adolescência – A assistência odontológica infantil é uma das estratégias permanentes de ampliação do acesso à saúde e de prevenção de doenças. O serviço também integra a 8ª edição do Programa Prefeitos e Prefeitas Amigos da Criança (PPAC), iniciativa da Fundação Abrinq.

Além da assistência em saúde bucal nas unidades de saúde e nos centros de especialidades odontológicas, a SMS garante uma assistência também nas escolas. Por meio do programa Saúde na Escola, as equipes de saúde bucal realizam visitas aos alunos da rede pública de ensino, realizando ações de escovação supervisionada, aplicação de flúor, e atividades educativas com teatro de fantoches, contação de histórias e dinâmicas lúdicas trabalhando a importância e necessidade da adoção de hábitos saudáveis para o cuidado com a saúde bucal.