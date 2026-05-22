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Mulher é presa e droga que viria para João Pessoa é apreendida em aeroporto

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Uma mulher natural de João Pessoa foi presa pela Polícia Federal transportando drogas numa mala de viagem no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. Segundo a PF, a droga veio de Manaus e tinha como destino final a capital paraibana.

De acordo com a polícia, a mulher de 29 anos transportava cerca de 6,8kg de cocaína. A substância estava no interior de um tabuleiro artesanal de xadrez, dentro da mala, e foi encontrada numa fiscalização no último dia 14.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, a mulher presa receberia um valor de R$ 3 mil pelo transporte da droga. Ela foi presa e pode responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.

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