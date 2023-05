Sucesso

Funjope realiza últimas plenárias sobre Lei Paulo Gustavo nos bairros de Tambauzinho e Mangabeira

26/05/2023 | 19:00 | 55

A comunidade de artistas participou ativamente das quatro primeiras reuniões realizadas pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) para discutir sobre a melhor forma de usar os recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG). Os encontros, realizados com a presença do Comitê Consultivo Municipal da LPG, aconteceram nos bairros de Cruz das Armas, Tambiá e Colinas do Sul. Na próxima semana, duas plenárias estão agendadas e acontecem nos bairros de Tambauzinho, na terça (30), e em Mangabeira, na quarta-feira (31), sempre a partir das 18h.

“Estamos realizando reuniões públicas para debater a Lei Paulo Gustavo e todas elas têm sido muito importantes. A comunidade de artistas tem aderido ao nosso projeto e isso é muito bom. Em cada uma das reuniões, em Cruz das Armas, Colinas do Sul e Centro Histórico, pudemos observar a vontade dos artistas, das lideranças culturais, dos profissionais da cultura em colaborar e aderir ao projeto da LPG”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirma que há uma grande expectativa em torno dos recursos e do desenvolvimento desses projetos, e a Funjope está trabalhando intensamente para executar todo esse recurso e esta, segundo o diretor, é a orientação do prefeito Cícero Lucena. “Temos consciência de que estamos construindo uma base sólida para uma nova política de cultura em João Pessoa, construindo o futuro da nossa política de cultura. Essas plenárias renovam esse sentimento, porque estamos levando informações da LPG para artistas pretas, pretos, da periferia. A maior parte das pessoas que participa é ligada às culturas populares e isso é muito significativo e importante para a Funjope”, acrescenta.

A base da LPG prevê que a comunidade de artistas possa apresentar ao poder municipal seus projetos de atividades culturais. Nestas plenárias são apresentadas as propostas dos movimentos culturais e sociais para a construção dos editais da LPG no município. A Lei Paulo Gustavo – Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, destina R$ 6.995.522,21 milhões para o município de João Pessoa.

Essa mobilização da comunidade de artistas conta com a parceria da Central Única de Favelas (Cufa) e da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP) do município. Com este recurso, a intenção é amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19.

Ouvir as comunidades de artistas é uma prática adotada pela Funjpe desde 2021, discutindo seus editais, realizando conversas públicas, a exemplo do processo que foi feito na Lei Aldir Blanc, conversando com as comunidades, traduzindo e explicando os editais, orientando como cada grupo de artistas pode fazer seus projetos.

Calendário – As discussões desta terça-feira serão no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro de Tambauzinho, e envolve artistas das 1ª, 13ª e 14ª regiões. A última reunião será realizada no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, no bairro de Mangabeira, com as 2ª, 3ª e 5ª regiões.

Canais online – A Funjope disponibiliza três canais para envio de propostas. Um formulário, que pode ser acessado no link; um e-mail específico da lei, [email protected], e ainda a plataforma 1doc – bastando, para isso, selecionar o setor Funjope – Lei Paulo Gustavo e o assunto ‘Propostas para Editais da Lei Paulo Gustavo’.