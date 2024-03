PALPITES Sport x Murici Onde assistir ao vivo e escalações COPA DO BRASIL 2024, HOJE (13/03)

Sport x Murici: Onde Assistir, Palpites e Escalações – Copa do Brasil – 13/03/2024

Nesta quarta-feira, dia 13 de março de 2024, ocorre o confronto entre Sport e Murici pela 2ª fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado na Arena de Pernambuco, em Recife, às 19h (horário de Brasília). A partida promete ser emocionante, já que definirá quem avançará para a próxima fase da competição nacional. Confira abaixo onde assistir, os palpites e as prováveis escalações para este duelo decisivo.

Onde Assistir Sport x Murici ao Vivo?

O embate entre Sport e Murici pela Copa do Brasil terá transmissão ao vivo para todo o Brasil nos seguintes canais:

TV por assinatura : SporTV

: SporTV Pay-per-view: Premiere

Data: quarta-feira, 13 de março de 2024 Horário: 19h (horário de Brasília) Local: Arena de Pernambuco, Recife, Pernambuco Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Palpites para o Jogo

Resultado final : Sport

: Sport Acima de 3 gols : Sim

: Sim Marcar primeiro gol: Sport

Esses são os palpites da redação da Trivela, indicando o favoritismo do Sport para o confronto. Com base no desempenho recente e na qualidade técnica do elenco, espera-se que o Sport vença a partida e que haja mais de 3 gols no jogo, com o Leão da Ilha marcando o primeiro gol.

Escalação Provável do Sport

Escalação : Caíque França, Pedro Lima, Luciano Castán, Alisson Cassiano, Felipinho, Fabricio Domínguez, Felipe, Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.

: Caíque França, Pedro Lima, Luciano Castán, Alisson Cassiano, Felipinho, Fabricio Domínguez, Felipe, Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso

Escalação Provável do Murici

Escalação : Alexandre, João Carlos, Mayron, Danilo, Erick, Mazinho, Felipe, Sabiá, Rodrigo Mucuri, Alfredo e Everson (Lima).

: Alexandre, João Carlos, Mayron, Danilo, Erick, Mazinho, Felipe, Sabiá, Rodrigo Mucuri, Alfredo e Everson (Lima). Técnico: Alyson Dantas

Histórico e Últimos Jogos

Este será o primeiro confronto oficial entre Sport e Murici. O Sport avançou para a segunda fase ao vencer o Trem por 4 a 0, enquanto o Murici derrotou o Confiança por 2 a 1 na fase anterior da Copa do Brasil.

Últimos 5 jogos do Sport:

Empate contra o Santa Cruz FC

Vitória contra o AE Altos

Vitória contra o Trem AP

Derrota contra o Náutico

Empate contra o Fortaleza EC

Últimos 5 jogos do Murici:

Derrota contra o CRB

Empate contra o SC Penedense

Empate contra o SC Penedense

Vitória contra o AD Confiança

Empate contra o ASA

Últimas Notícias

O Sport vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Pernambucano e busca manter o bom momento. Já o Murici, apesar de uma derrota recente no Campeonato Alagoano, segue focado em buscar uma classificação na Copa do Brasil.

A expectativa é de um jogo disputado e emocionante, com o Sport buscando impor seu ritmo desde o início e o Murici tentando surpreender o favorito.