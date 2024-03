Atores e atrizes entram na reta final de preparação para espetáculo Paixão de Cristo

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realiza, a partir desta quinta-feira (28), o espetáculo Paixão de Cristo 2024, no Adro do Centro Cultural São Francisco. Os atores e atrizes estão intensificando os ensaios na reta final de preparação para a abertura, todos ansiosos para encenar a história de Jesus Cristo. Na estreia, a apresentação começa às 20h.

“A nossa Paixão de Cristo é um espetáculo único em João Pessoa. Nós conseguimos acolher, de uma única vez, um conjunto grande de atores e atrizes da cidade, da Paraíba, e ofertamos ao morador da cidade e ao turista que nos visita uma emoção grandiosa com novas interpretações do drama de Jesus”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que todos os atores e atrizes se esforçam, se preparam e se capacitam de maneira majestosa para esse espetáculo, e ressalta que são profissionais com muito talento, muita criatividade.

“O público pode aguardar uma Paixão de Cristo novamente muito emocionante. Nós só temos gratidão, primeiro por todos esses profissionais terem entendido o nosso projeto e se dedicado dessa forma. Também à equipe do Museu de São Francisco que sempre acolhe os nossos projetos de cultura, ao próprio Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) que tem nos acompanhado nesse processo de montagem das estruturas”, comenta.

O diretor lembra ainda que a Funjope trabalha de maneira integrada num espetáculo grandioso como este, reunindo desde as secretarias municipais como a de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Emlur na limpeza urbana, Guarda Municipal até outros organismos como a Polícia Militar. “Todos, a seu modo, dão sua contribuição e nós fazemos questão de agradecer às pessoas envolvidas”.

O diretor geral do espetáculo, Edilson Alves, afirma que a expectativa, é de algo positivo. “Eu sempre acredito que tudo vai dar certo, mas também não tenho a certeza de nada. A expectativa é uma soma de emoção, de conclusão, de gratidão. Acho que, para reunir um elenco gigante como este, em pouco tempo, com poucos ensaios, é preciso ter uma expertise muito grande, uma responsabilidade, disciplina, concentração. Não estou sozinho nesse barco, mas estou no comando geral. Então, a responsabilidade triplica ou quadriplica”, comenta.

Apesar de todo o trabalho e da tensão para que tudo dê certo, ele garante que é só gratidão. “Eu sempre acredito que temos que fazer um teatro para o povo, acessível, que as pessoas entendam, que emocione, e a Paixão de Cristo é isso, fazer com que as pessoas saiam de suas casas para assistir um trabalho emocionante, reflexivo, cheio de muita dedicação, carinho e fé. Só gratidão”, afirma Edilson Alves.

A atriz paraibana Mônica Macêdo afirma que é um prazer participar do projeto desde as primeiras exibições da Paixão de Cristo. Nesta edição, ela faz o papel de Sara, uma mulher samaritana, entre outros personagens ao longo da encenação.

“É um prazer muito grande participar dessa história milenar da paixão, vida e morte de Jesus Cristo. É uma oportunidade de conhecer novos atores, estudantes da universidade, atores veteranos. Para mim, é muito rico e é uma honra estar mais uma vez nesse espetáculo a céu aberto para um público imenso que vem se emocionar com a história da vida de Jesus, dirigida por Edilson Alves. Todos esses atores merecem ser reverenciados e divulgados. Eu agradeço”, afirma.

O ator Jorge Félix, que vai interpretar Pilatos pelo segundo ano consecutivo, disse que os atores estão numa correria prazerosa e positiva nessa preparação para a estreia. “Todos estamos nos esforçando e também muito felizes e confiantes. O espetáculo está muito bonito. Participo da cena do julgamento e também da cena com Prócula, interpretada por Ingrid Trigueiro. Estamos na expectativa e trabalhando muito”, conta.

A expectativa do ator é que seja um espetáculo com casa cheia. “Que o público vá prestigiar esse trabalho que estamos fazendo com muito amor. Vamos dar o nosso melhor lá, cantamos algumas músicas e a música tem esse poder de envolver o público”, pontua.

O ator Dadá Venceslau, que vai interpretar múltiplos personagens, começa vestido de mágico, depois vive João Batista, em seguida faz um apóstolo na Santa Ceia e, no final, é um homem do povo que participa de outras cenas.

“Este é o melhor momento para um artista. Nós esperamos o ano todo e é uma glória participar, passamos por testes e é uma seleção difícil porque muita gente quer fazer. Mesmo sabendo que temos experiência, estamos disputando com um grande elenco. Então, participar desse elenco com pessoas incríveis é muito bom, ao lado de Edilson Alves com quem trabalho há algum tempo. Me sinto vivo”, frisa Dadá.

Ele ressalta também que a participação, através do edital da Funjope, é maravilhosa. “E também verdadeira porque não tem nenhum apadrinhamento, ninguém é chamado por acaso e tem uma transparência muito grande. Fizemos testes e, para participar, o ator precisa estar muito afinado e preparado”, acrescenta.

Jesus e Maria – Nesta edição, os personagens Jesus e Maria serão interpretados pelo ator paraibano Leandro Lima e pela atriz Paloma Bernardi. Ele estreando como Jesus Cristo, e ela já veterana no papel de Maria, tendo começado de forma amadora na paróquia que frequentava em São Paulo, e chegando a interpretar Maria em Nova Jerusalém. Porém, ambos fazendo os personagens pela primeira vez na Capital paraibana.

“Minhas expectativas são as melhores. Estou muito ansiosa. É uma história que o mundo todo conhece e que me toca profundamente por comungar com essa fé, com essa realidade. Acredito que a Páscoa é muito além de chocolate e coelhinho. A Páscoa é renascimento, é ressurreição de Cristo”, comenta Paloma Bernardi.

E continua: “Poder contar essa história, ao lado de um elenco tão incrível, esse elenco local que está me acolhendo e já estou me sentindo em casa, tenho certeza de que, juntos, vamos fazer um espetáculo muito lindo, com muita arte, música e emoção. O público não pode perder essa oportunidade. Tenho certeza de que será uma experiência maravilhosa porque Maria é nossa mãe. Me sinto honrada por estar vivendo essa mulher tão incrível”, diz.

Para a atriz, este é mais do que um trabalho artístico, é abençoado. Ele observa que, na figura de Maria, muitas mulheres acabam se identificando como potência, fortaleza, ternura, acolhimento, amor. “Imagino quantas mães perderam seus filhos, então, naquela imagem, naquele momento em que Maria carrega seu filho morto nos braços, eu acho que muita gente vai se identificar e buscar força na nossa mãe do céu para seguir em frente”.

Paloma Bernardi também elogiou a iniciativa da Funjope ao realizar o espetáculo. “É uma oportunidade para os artistas locais terem o seu momento ali no palco com um grande público. Quanto mais incentivar a cultura e abrir portas, não só para este espetáculo, mas para outros, durante o ano todo, faz bem para o público e para os artistas exercerem a sua função de brilhar nos palcos”.

Ela ressalta que ficou muito feliz e honrada com o convite. “Quando recebi a mensagem, eu disse sim na hora. Já conhecia João Pessoa, tenho alguns amigos aqui e, cada vez que venho, percebo que está mais bonita. E essa praia que nos abraça, essa temperatura gostosa, caliente, e um povo muito acolhedor. Me sinto em casa em João Pessoa”.

À população, a atriz deixa um convite: “Temos um encontro marcado. Eu e todo o elenco estamos aguardando o público para assistir, para se emocionar com a nossa Paixão de Cristo”.

Leandro Lima, que interpreta Jesus pela primeira vez em sua carreira, diz que a expectativa é que as pessoas se emocionem, apesar de ser uma história já conhecida por todos. “É um espetáculo para o povo e uma iniciativa incrível, visto que boa parte da Paraíba é cristã. Então, faz muito sentido a Funjope usar muitos artistas paraibanos também, diretores como Edilson Alves. Encontrei amigos ali no elenco, o próprio Edilson já foi meu professor. É uma iniciativa incrível que deve continuar”, elogia.

O ator também comenta como recebeu o convite. “Confesso que senti um estranhamento ao ser chamado para interpretar Jesus de Nazaré. Será que eu posso? E acabei aceitando o convite. Estou muito feliz com isso”.

Leandro, que nasceu em João Pessoa, conta que vem sempre que pode à sua cidade natal. “Amo estar aqui e tenho muito orgulho da minha cidade. Tenho muita preocupação com o que pode se tornar com tantos olhos se virando para cá tão rapidamente, mas estou feliz de estar aqui. Fico feliz de ver como o nosso prefeito está cuidando bem da cidade, que está mais linda do que nos últimos dez anos”.

Elenco – Os atores selecionados em edital são Alexandra Oliveira, Alex Lessa, Anna Raquel Apolinário, Bruno Constantino, Denis Almeida, Edvan Lima, Estéfane Dantas, Gigliolla Melo, Gilma Farias, Riquê Casttilho, Ingrid Trigueiro, Itamira Barbosa, Papa Macedo, Jô Carvalho, Jorge Félix, Tony Silva, Josemberg Pereira, Cely Farias, Ludmila Patriota, Flávio Melo, Melânia Silveira, Marcelo de Sousa, Márcio de Paula, Marcos Brandão.

Nessa lista estão ainda Miguel Reberth, Neiry Karla, Nyka Barros, Railson Almeida, Robert Sodré, Robson Oliver, Sérgio Nazza, Sofia Roque, Sônia Pontes, Dadá Venceslau, Hugo Lucena, Vlad Santiago, Wallace Avellar, Walter Olivério, Aquiles Nud.

Programação – Assim como na edição de 2023, além da noite de estreia, a história de Jesus será novamente encenada na sexta-feira (29) e no sábado (30), em duas sessões, às 18h e 20h30. A expectativa é reunir um público de 10 mil pessoas em cada apresentação.

Ao todo, participam mais de 40 atores e atrizes, mais a parte técnica, além de profissionais da música e da dança.