ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2024, HOJE (27/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre CUIABÁ X BRASILIENSE é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (27/03) às 21:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Manaus como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A transmissão é feita AGORA DAZN e dos times Paraenses na disputa, aconteceram pela TV CULTURA PA.

https://www.youtube.com/watch?v=fGzGZaATYYg https://www.youtube.com/watch?v=fGzGZaATYYg

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos DE hoje.

JOGOS DE HOJE

CUIABÁ 1 X 0 BRASILIENSE

Manaus x Paysandu: Prováveis Escalações e Onde Assistir ao Jogo da Copa Verde

Nesta quinta-feira, será realizado o aguardado confronto entre Manaus e Paysandu, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. A partida está marcada para ocorrer na Arena da Amazônia, com início às 21h (horário de Brasília), prometendo muita emoção e rivalidade entre as equipes.

O jogo poderá ser acompanhado através da transmissão do canal PapãoTV, o canal oficial do Paysandu no Youtube, proporcionando aos torcedores uma experiência completa e imersiva.

– Manaus: A equipe acumula três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos, mostrando-se competitiva e em boa forma.

– Paysandu: Por sua vez, o Paysandu registra quatro vitórias e uma derrota, demonstrando consistência e determinação em suas últimas performances.

**Prováveis Escalações:**

– Manaus:

– Vinícius; André Victor, Gutierrez, Vinícius Leandro e Wendel Nery; Edson Magal, Denis Miranda e Gharib; Adenilson, Renanzinho e Ibiapino.

– Técnico: Renatinho Potiguar.

– Paysandu:

– Diogo Silva; Edilson, Lucas Maia, Carlão e Kevyn; João Vieira, Val Soares e Robinho; Jean Silva, Vinícius Leite.

– Técnico: Hélio dos Anjos.

Arbitragem:

– O confronto será conduzido pelo árbitro Paulo Henrique de Melo, com Eduardo Gonçalves da Cruz e Marcelo Grando como assistentes.

Com ambas as equipes em boa fase e buscando um resultado positivo nesta fase crucial da competição, o duelo promete ser eletrizante e repleto de lances emocionantes. Não perca essa partida imperdível entre Manaus e Paysandu na Copa Verde!