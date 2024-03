prefeito da ‘dancinha’ recebe menor valor da Paraíba; veja salários nas 223 cidades

Conforme publicado ontem pelo Blog, 30 prefeitos paraibanos recebem valores iguais ou superiores a R$ 20 mil por mês. Desse total, 23 deles governam cidades pequenas do interior do Estado, onde o custo de vida e o orçamento dos municípios são bem diferentes da Capital. O levantamento foi feito pelo Blog com base na série histórica dos meses de 2023, disponível no sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Na outra ponta dos salários generosos, alguns prefeitos paraibanos recebem remunerações mais tímidas. É o caso do prefeito da cidade de Nova Palmeira, Ailton Gomes. Ele recebe um subsídio de R$ 7 mil mensais, o menor entre os 223 municípios da Paraíba.

Ailton Gomes ficou conhecido com um vídeo, que viralizou nas redes sociais, em que ele aparece dançando durante um encontro com prefeitos e outros políticos em Brasília. Recentemente, também, ele foi alvo de um mandado de busca cumprido pela Polícia Federal em uma ação de investigação eleitoral que apura a falsidade de um histórico escolar.

Entre os salários mais baixos estão ainda o do prefeito de Cacimbas, R$ 9 mil; Assunção R$ 9 mil; e Cacimba de Areia, Curral Velho, Desterro, Malta e Piancó, cujos prefeitos recebem R$ 10 mil.

Caso de Pombal

Em Pombal, a Câmara Municipal aprovou um aumento no início deste mês para os salários do prefeito, Doutor Verissinho, do vice e dos secretários municipais. Um reajuste de 6,97%. O gestor, que governa a cidade em seu segundo mandato, já recebe atualmente um subsídio generoso: R$ 27,7 mil mensais.

O montante atual já é maior que o salário pago ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (R$ 25,7 mil), e bem próximo ao do prefeito Cícero Lucena, de João Pessoa, que recebe hoje R$ 28 mil.

Com o reajuste Verissinho passará a ter o maior salário entre os prefeitos paraibanos, de R$ 29,6 mil. Uma situação fora de órbita, já que Pombal é somente a 12ª cidade em população do Estado, com pouco mais de 32 mil habitantes. E, presume-se, não deve ter um custo de vida, nem um orçamento, maiores que o da Capital.

O Blog procurou o prefeito Verissinho e sua assessoria, mas até agora não obteve resposta sobre o tema.

Veja a lista completa dos 223 municípios

Água branca – 12 mil

Aguiar – 13,4 mil

Alagoa Grande – 18 mil

Alagoa Nova – 15 mil

Alagoinha – 18 mil

Alcantil – 15 mil

Algodão de Jandaíra – 12 mil

Alhandra – 20 mil

Amparo – 14 mil

Aparecida – 15 mil

Araçagi – 16 mil

Arara – 14 mil

Araruna – 18 mil

Areia – falta verificar

Areia de Baraúnas – 14 mil

Areial – 15,5 mil

Aroeiras – 20 mil

Assunção – 9 mil

Baía da Traição – 20 mil

Bananeiras – 18 mil

Baraúna – 15 mil

Barra de Santa Rosa – 15 mil

Barra de Santana – 12 mil

Barra de São Miguel – 12 mil

Bayeux – 20,2

Belém – 20 mil

Belém do Brejo do Cruz – 13 mil

Bernardino Batista – 14 mil

Boa Ventura – 14 mil

Boa Vista – 13 mil

Bom Jesus – 14 mil

Bom Sucesso – 15 mil

Bonito de Santa Fé – 15 mil

Boqueirão – 14 mil

Borborema – 16 mil

Brejo do Cruz – falta verificar

Brejo dos Santos – 15 mil

Caaporã – 18,7 mil

Cabaceiras – 12 mil

Cabedelo – 24 mil

Cachoeira dos Índios – 13,1 mil

Cacimba de Areia – 10 mil

Cacimba de Dentro – 18 mil

Cacimbas – 9 mil

Caiçara – falta verificar

Cajazeiras – 24 mil

Cajazeirinhas – 15 mil

Caldas Brandão – falta verificar

Camalaú – 14 mil

Campina Grande – 25,7 mil

Capim – 18 mil

Caraúbas – 15 mil

Carrapateira – 16 mil

Casserengue – 15 mil

Catingueira – 12 mil

Catolé do Rocha – 14,1 mil

Caturité – 16 mil

Conceição – 20 mil

Condado – 13,5 mil

Conde – 19 mil

Congo – 12 mil

Coremas – 20 mil

Coxixola – 17,5 mil

Cruz do Espírito Santo – 16 mil

Cubati – 14 mil

Cuité – 18 mil

Cuité de Mamanguape – 18 mil

Cuitegi – 14,5 mil

Curral de Cima – 14 mil

Curral Velho – 10 mil

Damião – 13 mil

Desterro – 10 mil

Diamante – falta verificar

Dona Inês – 17,8 mil

Duas Estradas – 13 mil

Emas – 12 mil

Esperança – 23,6 mil

Fagundes – 15,7 mil

Frei Martinho – 14 mil

Gado Bravo – 16 mil

Guarabira – 25 mil

Gurinhém – 18 mil

Gurjão – 12 mil

Ibiara – 18 mil

Igaracy – 15 mil

Imaculada – 15 mil

Ingá – 16 mil

Itabaiana – 18 mil

Itaporanga – 16 mil

Itapororoca – 22,5 mil

Itatuba – 16 mil

Jacaraú – 20 mil

Jericó – 13,8 mil

João Pessoa – 28 mil

Joca Claudino – 20 mil

Juarez Távora – 16,5 mil

Juazeirinho – 18 mil

Junco do Seridó – 18 mil

Juripiranga – 18,5 mil

Juru – 16 mil

Lagoa – 13,5 mil

Lagoa de Dentro – 15 mil

Lagoa Seca – 16 mil

Lastro – 14 mil

Livramento – 14 mil

Logradouro – 10,5 mil

Lucena – 18 mil

Mãe d’Água – 15 mil

Malta – 10 mil

Mamanguape – 22 mil

Manaíra – falta verificar

Marcação – 16 mil

Mari – 18 mil

Marizópolis – 15 mil

Massaranduba – 18 mil

Mataraca – 18 mil

Matinhas – 12 mil

Mato Grosso – 15 mil

Maturéia – 15 mil

Mogeiro – 17 mil

Montadas – 16 mil

Monte Horebe – 20 mil

Monteiro – 14,9 mil

Mulungu – 17 mil

Natuba – 14 mil

Nazarezinho – 14,5 mil

Nova Floresta – 16 mil

Nova Olinda – 18 mil

Nova Palmeira – 7 mil

Olho d’Água – 13 mil

Olivedos – falta verificar

Ouro Velho – 15 mil

Parari – 13 mil

Passagem – 12 mil

Patos – 17 mil

Paulista – 15 mil

Pedra Branca – 15,4 mil

Pedra Lavrada – 10,5 mil

Pedras de Fogo – 22,3 mil

Pedro Régis – falta verificar

Piancó – 10 mil

Picuí – 20 mil

Pilar – 14 mil

Pilões – 15 mil

Pilõezinhos – 10 mil

Pirpirituba – 16,5 mil

Pitimbu – 14 mil

Pocinhos – 16 mil

Poço Dantas – 15 mil

Poço de José de Moura – 14 mil

Pombal – 27,7 mil

Prata – 12 mil

Princesa Isabel – 24 mil

Puxinanã – 15 mil

Queimadas – 18 mil

Quixaba – 13 mil

Remígio – 13 mil

Riachão – 12 mil

Riachão do Bacamarte – 12 mil

Riachão do Poço – 12 mil

Riacho de Santo Antônio – 14 mil

Riacho dos Cavalos – 15,7 mil

Rio Tinto – 19 mil

Salgadinho – 13 mil

Salgado de São Félix – 18 mil

Santa Cecília – 14,4 mil

Santa Cruz – 16 mil

Santa Helena – 20 mil

Santa Inês – 15 mil

Santa Luzia – 16,2 mil

Santa Rita – 20 mil

Santa Teresinha – 20 mil

Santana de Mangueira – 14 mil

Santana dos Garrotes – 12 mil

Santo André – 14 mil

São Bentinho – 15 mil

São Bento – 20 mil

São Domingos – 14 mil

São Domingos do Cariri – 18 mil

São Francisco – falta verificar

São João do Cariri – 12 mil

São João do Rio do Peixe – 15,8 mil

São João do Tigre – 15 mil

São José da Lagoa Tapada – 15 mil

São José de Caiana – 14 mil

São José de Espinharas – 12,9 mil

São José de Piranhas – 24 mil

São José de Princesa – 12 mil

São José do Bonfim – 18 mil

São José do Brejo do Cruz – 12 mil

São José do Sabugi – falta verificar

São José dos Cordeiros – 15 mil

São José dos Ramos – 13 mil

São Mamede – falta verificar

São Miguel de Taipu – 15 mil

São Sebastião de Lagoa de Roça – 18 mil

São Sebastião do Umbuzeiro – 14 mil

São Vicente do Seridó – 12 mil

Sapé – 20 mil

Serra Branca – 15 mil

Serra da Raiz – 14 mil

Serra Grande – 15 mil

Serra Redonda – 13 mil

Serraria – 14 mil

Sertãozinho – 12 mil

Sobrado – 15 mil

Solânea – 16 mil

Soledade – 18 mil

Sossego – 13 mil

Sousa – 19,9 mil

Sumé – 15 mil

Tacima – 18 mil

Taperoá – 16 mil

Tavares – 22 mil

Teixeira – 20 mil

Tenório – 15 mil

Triunfo – 15 mil

Uiraúna – 15 mil

Umbuzeiro – 21 mil

Várzea – 15 mil

Vieirópolis – 12 mil

Vista Serrana – 16 mil

Zabelê – 14,4 mil