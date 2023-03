Greve dos professores da rede municipal é suspensa em Campina Grande

Compartilhe















A greve dos professores das escolas municipais de Campina Grande está suspensa a partir desta sexta-feira (17). A pausa no movimento grevista deve durar oito dias para que a categoria tente negociar o reajuste salarial com o município.

Os servidores pararam as atividades no dia 8 de março. Eles cobram um reajuste salarial de 14,95%, conforme anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) no início deste ano. Por outro lado, a prefeitura disse, em nota, que ofereceu 10% de aumento.

A Justiça determinou a suspensão da paralisação no último dia 9 de março. Mas o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab) informou que foi notificado sobre a decisão judicial apenas na quinta-feira (16).

Nesta sexta, professores efetivos e aposentados ainda protestaram em um ato, realizado no Centro da cidade.

A categoria também informou que vai marcar reuniões com o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e a Secretaria Municipal de Educação.

Se não houver negociação, o sindicato informou que fará uma nova assembleia para discutir o aumento de salários.

