conheça a arte da Paraíba

O artesanato do Nordeste é uma das riquezas da região. Além de ser a forma com que muitas pessoas de fora da região encontram de levar simbolicamente um pouco do local para outras regiões, também é através do artesanato que o próprio nordestino consegue se expressar.

Na Paraíba, o artesanato também é rico em simbolismo e cultura. E em vários lugares espalhados pelo estado, como a Feira de Tambaú e a Feira do Artesanato de Campina Grande, é possível encontrar peças produzidas à mão por artesãos.

Nesta reportagem especial, o Jornal da Paraíba te conta mais sobre a história do artesanato do Nordeste, as belezas dessa arte e onde encontrá-la.

A história do artesanato do Nordeste

O artesanato nordestino é somente uma de suas riquezas. Ele tem a influência de diversos povos, e pode ser encontrado de muitas formas e materiais diferentes em cada estado.

A história do artesanato do Nordeste passa pela cultura e identidade de um povo. Historiadores apontam, inclusive, a influência da cultura africana, fortemente passada de geração em geração, desde os povos escravizados. Com técnicas manuais perfeitas e muita criatividade, o povo nordestino encontrou no artesanato sua expressão artística e cultural.

Com o passar dos anos, o artesanato do Nordeste se consolidou e resistiu como uma fonte de renda para o povo, que usa matérias primas encontradas nos próprios lugares onde moram. Em cidades litorâneas, por exemplo, o artesanato produzido usa conchas, areia e outros materiais naturais nativos da região. Já no interior, tecidos de algodão, couro e penas são bastante usados.

Dessa forma, a história do artesanato nordestino passou por diversas transformações e hoje se consolidou como um dos principais atrativos turísticos da região, sendo fonte de renda para milhares de pessoas.

Qual é o artesanato de cada estado do Nordeste?

Alagoas: o estado tem um artesanato diverso, apresentado em localidades como Foz do Velho Chico, onde há produtos realizados com palhas de coqueiro e taboa. Na União dos Palmares, as fibras de bananeiras são utilizadas para produção de chapéus e tapetes.

Bahia: também há diversidade no artesanato baiano, onde diversos materiais são usados, inclusive, para produção de instrumentos musicais. As redes de pesca, bem presentes no litoral baiano e exportadas mundo afora, também são uma das formas de expressão dos artesãos, além dos itens de cerâmica e argila, produzidos para livre venda em todo o país.

Ceará: o estado é um dos maiores produtores de cerâmica e, por isso, tem muitos artesãos produtores de peças que usam o material como obra prima em cidades como Cascavel. Há também produção de material com barro, em Juazeiro do Norte e Sobral, além de redes, em Fortaleza e Aracati.

Maranhão: muitos objetos de artesanato em palha e madeira são encontrados no Maranhão, estado rico em cultura indígena. O babaçu e a fibra de buriti, além do algodão, também são bastante utilizados pelos artesãos cearenses.

Paraíba: a Renda Renascença é o destaque entre as produções do artesanato paraibano. Brinquedos populares, crochê, e esculturas de barro e flores de fibra também são produzidos no estado.

Pernambuco: no território pernambucano os produtos de artesanato em xilogravuras, pinturas talhadas e couro, como acessórios para vaqueiros, são os produtos feitos artesanalmente mais populares. Em Porto de Galinhas, os souvenirs se destacam, enquanto em Goiana, a fibra natural é matéria prima para artesanato.

Piauí: a cerâmica decorativa é o destaque entre as produções de artesanato feitas no Piauí. Peças de carnaúba, buriti e palha de coco também estão entre as peças feitas.

Rio Grande do Norte: o estado é rico em artesanato com areias coloridas. Paisagens e personagens são reproduzidos em garrafinhas de plástico com areia colorida.

Sergipe: o bordado Richelieu é uma das mais importantes marcas do artesanato sergipano. Além dele, há também peças de cerâmica, produzidas principalmente em Neópolis.

Artesanato do Nordeste: qual o artesanato da Paraíba?

O artesanato nordestino é vasto e cheio de diferentes facetas. Em cada estado, há riqueza nos detalhes das peças produzidas com diversos materiais, como palha, cerâmica, areia entre outros.

Na Paraíba, o artesanato também é rico e uma das fontes de renda de várias populações. Veja abaixo quais são os principais materiais usados no artesanato paraibano.

Qual o artesanato de destaque da Paraíba?

O principal destaque do artesanato da Paraíba é a renda Renascença, produzida no estado e exportada para várias partes do mundo, como para a Europa.

Em Catolé do Rocha, no Alto Sertão paraibano, os artesãos trabalham com batique, um tipo de pintura que usa cera de abelha e tinta.

Em Campina Grande, o algodão colorido é matéria prima para produção de roupas, e com o couro do distrito de Ribeira, em Cabaceiras, no Cariri do estado, são produzidas sandálias e chapéus.

Onde encontrar artesanato do Nordeste na Paraíba?

O artesanato paraibano é vendido, principalmente, em feirinhas e lojas especializadas na venda de produtos feitos por artesãos. Um dos locais fixos de venda de artesanato é a Feirinha de Tambaú, em João Pessoa, onde há diversas lojinhas que vendem peças em barro, roupas, cerâmica entre outros materiais.

Além da feirinha, João Pessoa também recebe durante a alta temporada de férias, em janeiro, o Salão do Artesanato Paraibano, que não fica em um local fixo. Em 2024, o salão deve explorar o artesanato quilombola, e vai acontecer no estacionamento do antigo Hotel Tambaú.

Já no Agreste do estado, em Campina Grande, há a Vila do Artesão, no bairro do São José. Por lá os turistas encontram lojas fixas que disponibilizam o ano inteiro peças de artesanato. E, além da vila, anualmente, durante o São João, o Salão do Artesanato Paraibano fica na cidade. Peças em crochê, tapeçaria, além de brinquedos populares e materiais de fibra e cerâmica, são expostos e vendidos.

Feira de Tambaú

A Feirinha de Tambaú surgiu em frente ao Hotel Tambaú, na orla da capital paraibana, em meados de 1980. O local é um ponto super conhecido e reúne várias lojas de artesanato e artistas de rua, um ponto ideal para quem quer curtir a noite da capital paraibana.

Segundo a prefeitura de João Pessoa, a feirinha conta com 45 boxes onde os artesãos vendem seus produtos e comidas, a maior parte delas comidas típicas, como pratos que levam cuscuz e carne de sol, além de tapiocas recheadas.

Centro de Artesanato Júlio Rafael

O Centro de Artesanato Júlio Rafael fica em Tambaú, João Pessoa. O local tem 20 lojas onde são oferecidos diversos tipos de produtos em artesanato, em peças como algodão colorido, bordado, renda renascença, entre outros.

Feira de Artesanato de Cabedelo

A Feira de Artesanato de Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, é um evento anual que disponibiliza diversos materiais artesanais. Há peças de renda, algodão, cerâmica e de vários outros materiais que os turistas podem conhecer durante o mês de junho, quando também ocorrem as tradicionais festas juninas nordestinas.

Caminhos do Frio

Durante o período mais frio do ano, algumas cidades do interior da Paraíba organizam eventos que incluem a venda de produtos artesanais, na Rota Cultural Caminhos do Frio.

O tradicional evento que passa pelas cidades do Brejo paraibano a partir do mês de junho, também é uma oportunidade para quem deseja conhecer o artesanato nordestino.

Cidades como Areia, Bananeiras e vários outros municípios que recebem programação do Caminhos do Frio também instalam nessas festas pontos de comercialização de produtos de artesanato.

O que é Renda Renascença?

A renda Renascença, uma das riquezas do artesanato paraibano, é uma das principais peças do artesanato local. A renda surgiu na Itália, no século XVI, e foi disseminada no Brasil principalmente em solo paraibano.

Da Paraíba, a renda Renascença, é exportada para diversos lugares do mundo. Lacê e agulha são a base para sua produção, e entre os produtos mais famosos feitos com esse tipo de renda estão roupas exportadas por diversas grifes de renome mundial.

Resumo

O artesanato do Nordeste, em especial o da Paraíba, foi destacado nesta reportagem do Jornal da Paraíba. Abordamos esta forma de expressão cultural, influenciada pela cultura africana e consolidada como fonte de renda para a região.

Além de conhecer materiais e técnicas específicas de artesanato do Nordeste usados em cada estado da região, você leu sobre o artesanato paraibano, onde encontrar peças em locais como a Feirinha de Tambaú, o Centro de Artesanato Júlio Rafael e a Feira de Artesanato de Cabedelo.