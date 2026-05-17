Filhote de peixe-boi-marinho encalhado é resgatado em praia do Litoral Norte

Reprodução/Fundação Mamíferos Aquáticos

Uma fêmea de filhote de peixe-boi-marinho (Trichechus manatus) foi resgatada na manhã da última segunda-feira (11), na Prainha, em Baía da Traição, Litoral Norte da Paraíba. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (15) pelas equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho (PVPBM), responsáveis pelo resgate.

Segundo o PVPBM, o animal apresentava escoriações e lacerações na região ventral e na nadadeira peitoral direita, além de resquícios do cordão umbilical, o que, segundo o projeto, indica que nasceu há poucos dias.

O filhote de peixe-boi-marinho foi avistado por um morador da região, que acionou as equipes responsáveis. Antes da chegada dos técnicos, o morador recebeu orientações remotas para manter o animal em condições adequadas até o início do atendimento.

Após o atendimento inicial, o filhote foi levado para o Centro de Reabilitação do Centro Mamíferos Aquáticos (CMA), do ICMBio, localizado na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco.

De acordo com o veterinário do projeto, Órion Pedro da Silva, o animal está em estado de saúde estável, com perspectiva positiva para a reabilitação e futura soltura no ambiente natural.

Em nota, o Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho informou que o peixe-boi-marinho é uma espécie classificada como “Em Perigo” de extinção. O projeto destacou que, em casos de encalhe de mamíferos aquáticos na Paraíba, é fundamental acionar imediatamente as equipes especializadas.

O PVPBM orienta que, ao encontrar um filhote de peixe-boi-marinho, boto, baleia ou outro mamífero marinho encalhado, vivo ou morto, na Paraíba, a população deve acionar imediatamente o Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho, da Fundação Mamíferos Aquáticos, pelo telefone (83) 99961-1352.