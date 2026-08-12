Polícia confirma que animais mortos em Teixeira foram envenenados

Safira foi um dos animais mortos em Teixeira.. Beto Silva/TV Paraíba

A Polícia Civil divulgou que os mais de 200 cães e gatos que morreram desde o mês de maio, na cidade de Teixeira, no Sertão da Paraíba, foram envenenados. A confirmação dos resultados dos laudos foi divulgada nesta quinta-feira (6), mas o tipo de veneno utilizado não foi informado.

O delegado Thitto de Amorim informou que as investigações para identificar autores do crime seguem em sigilo e pediu que, caso alguém tenha qualquer informação que ajude a elucidar o caso, informe por meio do número 197.

O perito Lázaro Britto informou que, no estômago dos animais, foram encontrados grânulos, similares ao veneno popularmente conhecido como chumbinho, mas que o tipo exato de substância utilizada ainda não pode ser confirmado.

“Foi realizada a necrópsia desses animais e foi constatada a presença de, eh, alguns grânulos enegrecidos na mucosa do estômago desses animais. Esses grânulos normalmente estão associados a um veneno popularmente conhecido como chumbinho, então as análises laboratoriais confirmaram a presença de envenenamento, mas o veneno especificamente a gente não pode revelar por enquanto.”

No final de junho, o caso em Teixeira já envolvia mais de 100 animais mortos. Pouco mais de um mês depois, o número duplicou.

“As mortes começaram do início de maio para cá. De lá para cá, mais de 200 animais, comprovadamente, com suspeita de envenenamento. Inclusive já tem um laudo que tá em sigilo e está com a polícia”, explicou.

Relembre o caso

Um dos casos que chamou a atenção dos moradores foi o da cachorra Safira, que vivia há sete anos com a técnica de enfermagem Verônica Honório. Segundo Verônica, o animal saiu de casa por alguns minutos, em uma noite de domingo, para fazer as necessidades. Ao retornar, apresentava salivação intensa e começou a passar mal.

“Ela já entrou babando. Foi questão de 10 minutos. Ela babando, babando muito, não era pouco não, e balançando a cabeça assim, aí caiu na cozinha. Eu pedi socorro ao vizinho”, disse.

Com a ajuda de um vizinho e de integrantes de um projeto de proteção animal que atua na região, foram realizados procedimentos de primeiros socorros para tentar estabilizar a cachorra. Safira foi levada para uma clínica veterinária particular, mas não resistiu e morreu.

A tutora acredita que o animal tenha sido envenenado. Segundo ela, a cachorra já estava sob maior observação porque havia relatos de mortes de outros animais na cidade. Verônica, no entanto, acreditava que os casos atingiam principalmente animais de rua. “Foi veneno. Foi veneno. Não sei se ela comeu ou se ela cheirou. Agora que foi veneno, foi”, afirmou.

A técnica de enfermagem disse que acompanhava os relatos de mortes de animais e estava preocupada com a situação.

“A gente já tava com psicológico abalado de ver tantas cenas cruéis, cachorro morrendo. Até então, eu eu eu pensei, eu disse: ‘Tão matando os de rua'”, disse.

Para Yasmim Nunes, integrante do Projeto Vira-Lata Vira Amor, houve um aumento no número de mortes de animais em Teixeira. Segundo ela, ainda não há respostas sobre quem seria responsável pelos casos.

“A gente lida com algo muito grande, muito grave, muito injusto. Que a gente não tem respostas concretas, é isso que a gente pede. A gente precisa fazer justiça, a gente precisa colocar essa pessoa na cadeia”, disse.