Por MRNews



Fernando de Noronha inaugura novo aeroporto e modernização chama atenção dos turistas

O arquipélago de Fernando de Noronha ganhou oficialmente uma nova etapa de modernização do seu aeroporto, em uma obra que promete transformar a experiência dos visitantes que chegam ao destino turístico mais famoso do Brasil.

O Aeroporto Governador Carlos Wilson inaugurou nesta sexta-feira (15) a primeira fase de ampliação do terminal, após um investimento privado de aproximadamente R$ 63 milhões.

Terminal triplicou de tamanho

Com a modernização, o aeroporto passou de cerca de mil metros quadrados para aproximadamente 2.800 metros quadrados de área construída.

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A capacidade operacional também aumentou significativamente. Segundo as informações divulgadas, o terminal agora pode receber até 1.800 passageiros por dia e processar cerca de 180 passageiros por hora.

Entre as melhorias implementadas estão:

ampliação da área de check-in;

nova sala de embarque;

reorganização dos fluxos de passageiros;

melhorias nas áreas de desembarque;

modernização do setor de bagagens.

Obra contou com presença de autoridades

A cerimônia de inauguração contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, além da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

Durante o evento, autoridades destacaram a importância da ampliação para o turismo e para o aumento da capacidade operacional da ilha.

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Azul, Gol e Latam operam na ilha

Atualmente, as companhias:

Azul Linhas Aéreas

Gol Linhas Aéreas

LATAM Airlines

operam voos conectando Noronha a destinos como Recife, Guarulhos e Aracaju.

Segundo os dados divulgados, o aeroporto recebeu cerca de 376 mil passageiros ao longo de 2025.

Sala VIP e conceito premium chamam atenção

Um dos pontos que mais chamou atenção na modernização foi a criação de uma sala VIP de alto padrão dentro do terminal.

O novo aeroporto também contará com o conceito chamado “Corona Vista to Go”, criado para integrar a experiência visual da paisagem da ilha já dentro do ambiente aeroportuário.

A proposta reforça o posicionamento de Fernando de Noronha como um dos destinos mais premium e desejados do turismo brasileiro.

Turismo em Noronha segue em alta

Nos últimos anos, Fernando de Noronha vem registrando forte crescimento na procura por viagens nacionais de alto padrão, especialmente entre turistas que buscam experiências exclusivas, natureza preservada e hotéis boutique.

Com a modernização do aeroporto, a expectativa é de aumento no fluxo turístico e ampliação das operações aéreas nos próximos meses.

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